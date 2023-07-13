借助AI之力 各語言版本聖經10年後出爐

所有人種都將擁有自己語言的聖經。美國研究人員日前研發出利用人工智慧(AI)技術開發的平台，可加速聖經翻譯的過程，大幅減少每種語言翻譯的時間，預估2033年，世界各地使用的語言將擁有各自的聖經。

少數語言常被忽視

據《歐洲基督教網路》報導，目前全球約有7,100種語言，但聖經只翻譯了700種語言，尚未翻譯的語言，是只有少數人使用的，難免消極處理。少數人使用的語言的問題也在於只有當地的人才能執行翻譯，但是當地人民卻缺少資源來翻譯。

南加大研究人員馬修表示，「我們想要完成世界上的所有語言，讓神的話語可以接觸到每一個人。」他與赫米亞各布所推出的Greek Room使用AI技術，可用來翻譯聖經，當中執行的工作包括檢查拼字、調整文字以確定達到翻譯結果一致，因此，該工具可讓當地教會自行翻譯聖經。

翻譯用字需因地制宜

據《Movieguide》報導，在聖經翻譯的某些領域，有些是客觀，只需要較少的人力投入，但有些領域則需要透過創造力的協助，才能將上帝的話語最有效地傳達給獨特文化的人。馬修舉例指出，「有一群人生活在山上，他們住在沒有門的小屋裡，所以他們的文化中並沒有門的概念，」「聖經有一節經文說，『看哪，我站在門外叩門』，問題是，要如何翻譯這句話，讓他們覺得有意義呢？」

他表示，「我們試著解釋，不是特別敲門，而是描繪一個情境，有人站在你家的入口，希望被邀請進來。」

技術將開放免費使用

研究人員赫米亞各布和馬修希望這項Greek Room技術能有效協助翻譯人員，並計劃將這項工具以開源平台方式發布，讓翻譯人員能夠免費使用這項技術。

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