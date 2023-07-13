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降低汽車污染 巴黎提高休旅車停車費

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
巴黎即將針對大型越野SUV車輛實施更高的停車費率。(Photo by Constantine H. on Flickr used under Creative Commons license)
巴黎即將針對大型越野SUV車輛實施更高的停車費率。(Photo by Constantine H. on Flickr used under Creative Commons license)

巴黎SUV車種停車費將提高。巴黎市政府日前提案，為了降低大型汽車在市區內製造空氣污染，將針對燃油引擎的休旅車(SUV)提高停車收費標準，預計2024年1月上路。

電動車不在適用範圍內

據《衛報》報導，上個月，巴黎市議會無異議表決通過這項提案，提案細節尚未公布，但是汽車大小、重量與引擎將納入計算考量，電動車與成員眾多的大家庭則不在這一波漲價對象。

市議員費德里克指出，「這項提案的目的是為了針對一個荒謬現象，就是車輛重量與大小不合理的成長並到處在市區裡移動，特別是在巴黎。」對此，法國駕駛人團體「40 millions d’Automobilistes」發言人沙瑟雷表示，「SUV的數量增加是因為大家庭透過購買SUV來取代人員運輸車。這些SUV是家庭用車，用於週末或度假出遊，並未特別耗油。」

官員指出，SUV數量在過去4年增加6成，佔115萬輛每天晚上停在巴黎私有車輛的15%。因此，希望透過提高停車費可以抑止數量繼續增加，並鼓勵民眾購買重量更輕的車輛。 

SUV不適合巴黎市區

據《雅虎新聞》報導，巴黎副市長貝利亞德表示，「這裡沒有泥土小路，也沒有山路，SUV的越野款式在巴黎完全沒有用處，更糟糕的是，這些車危險又笨重，製造過程中又消耗太多資源。」

其他城市也跟進

目前除了巴黎之外，里昂與格勒諾布爾也都即將推出類似的差別停車費率措施。透過昂貴的收費，阻止不必要的汽車進入市中心，稍早也已獲得紐約市政府的批准，預計2024年春季將開始生效。據美國公路安全保險協會(IIHS)指出，重型SUV為基礎設施帶來的挑戰，不只對美國道路造成負擔，而且還造成了更加危險的馬路。

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