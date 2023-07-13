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日經盤點台灣6月營收 指稱科技業遇十年最嚴重不景氣

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
台積電6月營收下滑11.1%到新台幣1,564億元。路透
台積電6月營收下滑11.1%到新台幣1,564億元。路透

日經新聞盤點台灣科技業者的６月營收數據後指出，19家主要企業的總營收年比銳減約20%，指稱台灣IT產業正面臨至少十年來最嚴重的不景氣。

台積電6月營收下滑11.1%到新台幣1,564億元（50億美元），為連第四個月減少。主要蘋果供應商鴻海集團6月營收也年減19.7%至新台幣4,227億元，連五個月衰減，而且有14家公司的營收減幅都是二位數。

根據日經計算，台灣19家主要IT業者6月總營收年減19.8%至4.9兆日圓（350億美元），是2013年開始追蹤這些數據以來最大減幅。

蘋果和主要美國資訊科技業者等客戶資本投資依然不振，主因是伺服器、電腦及智慧手機需求疲弱，特別是中國大陸。輝達和其他美國晶片商正聚焦於生成式人工智慧（AI）相關的晶片，但這方面需求迄今未暴增。

美國 台幣 台積電

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