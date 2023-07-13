美國產量預測意外地好 玉米跌到兩年半低點 小麥也重挫

美國政府預測的農作物供應展望優於市場預期後，玉米期貨價格13日盤中跌到兩年半低點，跌入更深的熊市。報告也透露小麥和黃豆的空頭訊號，「黃小玉」價格可能面臨賣壓。

芝加哥玉米12月期貨12日收盤重挫3.5%，13日盤中續跌0.6%至每英斗4.81美元，為2021年來交易最熱絡期貨的最低價。

市場高度矚目的美國農業部報告，上修今年美國小麥產量預測到153.2億英斗，創歷來ㄒ因高，高於上月預估的152.65億英斗，也高於分析師平均預期的152.34英斗。農業部調降平均每單位玉米產量至每英畝177.5英斗，反映6月乾旱天候影響，但這些影響被更廣闊的種植面積抵銷。

農業部預期2023／2024年產季的玉米庫存為22.62億英斗，也比6月預測高出5億英斗。若預測成真，將是2016／2017年產季以來的最多庫存

這份報告另一個令人意外之處，為上調今年美國小麥產量預估到17.39億英斗，高於6月估算的16.65億英斗，也高於所有分析師預期，主因是堪薩斯主要生產商的產量高於預期。Rosario則在12日發布的報告，下調阿根廷本產季小麥收成量約4%，因為部分種植區缺乏降雨

芝加哥小麥9月期貨12日收盤應聲暴跌4.2%，13日盤中再跌1.4%至每英斗6.24美元。

此外，農業部略微下調今年美國黃豆產量預估至43億英斗，仍接近分析師預期區間的上限，更重要的是，農業部2023／2024年產季的美國黃豆庫存估為3億英斗，比分析師的最高預估還高，而且中國大陸同期進口量預測少了100萬公噸。

芝加哥黃豆11月期貨12日收盤大跌2.4%，13日盤中則回升0.8%，報每英斗13.3875美元。

芝加哥Marex資本公司農作物期貨主管斯爾納廷節指出，期望這份報告透露多頭訊息的人，都被打臉。美國大宗商品公司總裁魯斯也說，這份報告基本上在說，中西部乾旱並未大幅衝擊產量，而玉米雖略受影響，但也獲得及時雨。