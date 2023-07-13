Netflix打擊共享帳號 開放全球會員轉移使用者
串流影音平台Netflix今年5月正式打擊共享帳號，鼓勵共用者付費啟用新帳戶或成為既有帳戶的額外成員。為了讓共用者無痛轉移個人資料，Netflix即日起開放全球會員使用「轉移使用者」功能。
Netflix在官網說明，帳戶可以使用「轉移使用者」功能時會寄信通知，如果要轉移使用者，需將游標移到首頁的使用者圖示，點選下拉式選單中的「轉移使用者」選項，接著依照步驟操作，包含個人專屬推薦、觀影紀錄、我的片單、儲存的遊戲、設定等內容都會轉移。
Netflix今年5月開始提醒會員新的共享帳號政策後，數據分析公司Antenna追蹤Netflix發現，宣布禁止共享帳號的4天內，訂閱數來到過去4年的最高點。根據Antenna的報告，其中2天更接近10萬人。
Netflix曾表示，超過1億個同住者共享帳號，占全球用戶約43%，這已影響公司投資新內容的能力。
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