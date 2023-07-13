馬斯克成立xAI人工智慧公司 叫陣Open AI

特斯拉創辦人兼執行長馬斯克周三（12日）成立人工智慧（AI）新創公司xAI。馬斯克這個新事業是衝著開發出爆紅聊天機器人ChatGPT的OpenAI而來，他從美國各科技公司挖角工程師所組成的AI團隊，希望創造出ChatGPT的挑戰者。

馬斯克近幾個月來總在警告AI毀滅文明的可能性，主張Google、微軟這些現正全力發展AI技術的公司，應該先暫停，挪出時間擬定業界規範。

馬斯克說，成立xAI的理由是「要去了宇宙的真實本性」。實際上，馬斯克也是點燃這波生成式AI狂熱的新創公司OpenAI的創辦人之一，不過，他後來離開了OpenAI。

非營利機構「AI安全中心」的主任Dan Hendrycks被馬斯克請來當xAI的顧問；「AI安全中心」目標在降低AI科技可能帶來的風險。多位原先在Google、微軟、OpenAI等公司工作的工程師和科學家，現在轉而投効xAI。

xAI在官網中描述自己：「我們在AI領域致力並領導一些重大突破，成績包括：AlphaStar…GPT-3.5和GPT-4。」官網也提到，會與馬斯克旗下的推特、特斯拉等公司密切合作。

馬斯克這家AI公司辦公室設在舊金山灣區，仍在招兵買馬，歡迎有經驗的工程與研究人才加入；14日將在推特Spaces舉辦活動。

特斯拉股價周二在xAI成立的消息公布後，未有太大變動，收盤微漲0.82%，報271.99美元，可見投資人目前沒有很擔心馬斯克又成立一家新公司會太過分心。

根據內華達州州政府的註冊資料，馬斯克今年3月在該州註冊了X.AI公司，馬斯克是公司唯一董事，Jared Birchall是秘書。Jared Birchall同時也是馬斯克家族辦公室的執行董事。

英國金融時報4月曾經報導，馬斯克為成立AI公司，已經向輝達取得數千個高性能GPU。