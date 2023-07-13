美法院裁准微軟收購動視暴雪

微軟斥資六九○億美元（約台幣二點一六兆元）收購動視暴雪（Activision Blizzard）案，十一日獲得重大進展，美國法官裁定同意收購，英國監管機構隨後也宣布暫停收購案的相關訴訟程序，可能重新考慮先前的反對立場。

這個利多消息帶動動視暴雪股價，十一日上漲百分之十，收在九十點九九美元。微軟則只小漲百分之○點一九至三三二點四七美元。

美國舊金山法官柯里十一日裁定，美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）並沒有充分證明微軟與動視暴雪的合併會損害遊戲行業的競爭格局。這項裁定意味著已有卅八個司法轄區，已對收購案交易開綠燈。微軟收購動視暴雪案所訂的交易完成期限在七月十八日。

美國ＦＴＣ主張這宗收購案將會損害消費者利益，因為兩公司一旦合併，XBox的製造商微軟可獨家取得「決勝時刻」（Call of Duty）等熱門遊戲，微軟能利用動視暴雪的遊戲，排除遊戲機對手索尼或任天堂。ＦＴＣ對判決結果表示失望，預告未來幾天會宣布下一步行動，法院讓ＦＴＣ可在十四日前提出上訴。

而在美國法院做出裁定後，原本反對收購案的英國競爭與市場管理局（ＣＭＡ）也改變立場。