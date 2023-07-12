智慧手機需求不振 三星晶圓代工事業上半年估虧損1兆韓元
三星電子的晶圓代工事業已陷入虧損，因作為營收主力的智慧手機需求放緩。
韓媒BusinessKorea報導，產業人士透露，含System LSI部門在內的三星晶圓代工事業，第2季營收料為4.437兆韓元（34.4億美元），年減35.6%，營業損失為7,100億韓元，也比第1季的損失2,990億韓元擴大，因此上半年累計虧損1兆韓元。
三星晶圓代工事業的業績下滑，主因智慧手機產業遲未復甦。智慧手機的整體需求仍保持低迷，企業客戶庫存去化的速度也比預期慢。客戶訂單減少，導致系統LSI部門的銷售縮減，晶圓代工部門的獲利，也受累於產能利用率降低，導致成本負擔加重。
三星率先成功量產3奈米晶片，其3奈米製程也開始反映在上季財報，但這未能避免虧損擴大，原因是在景氣降溫和生產成本上漲之際，很難獲得訂單。
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