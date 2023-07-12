快訊

烏克蘭開一大串「武器願望清單」 英國國防大臣：我不是亞馬遜！

智慧手機需求不振 三星晶圓代工事業上半年估虧損1兆韓元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
韓媒報導，三星晶圓代工事業上半年推估可能虧損1兆韓元。 路透
韓媒報導，三星晶圓代工事業上半年推估可能虧損1兆韓元。 路透

三星電子的晶圓代工事業已陷入虧損，因作為營收主力的智慧手機需求放緩。

韓媒BusinessKorea報導，產業人士透露，含System LSI部門在內的三星晶圓代工事業，第2季營收料為4.437兆韓元（34.4億美元），年減35.6%，營業損失為7,100億韓元，也比第1季的損失2,990億韓元擴大，因此上半年累計虧損1兆韓元。

三星晶圓代工事業的業績下滑，主因智慧手機產業遲未復甦。智慧手機的整體需求仍保持低迷，企業客戶庫存去化的速度也比預期慢。客戶訂單減少，導致系統LSI部門的銷售縮減，晶圓代工部門的獲利，也受累於產能利用率降低，導致成本負擔加重。

三星率先成功量產3奈米晶片，其3奈米製程也開始反映在上季財報，但這未能避免虧損擴大，原因是在景氣降溫和生產成本上漲之際，很難獲得訂單。

客戶 奈米 庫存

延伸閱讀

連續六個月下滑！台灣6月晶片出口年減20% 跌至四個月低點

成熟製程爆殺價戰 半導體鏈有喜有哀

搶走三星生意！Google Pixel手機純客製化晶片 傳將由台積電製造

仿效台積電 三星要打造國內無廠晶片業和AI晶片生態系

相關新聞

美6月CPI年增3%寫逾兩年來最小增幅 美股期指漲幅擴大

美國勞工部12日公布，6月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期增加3%，年升幅低於市場預期的3.1%，寫逾兩年來最小增...

流行天后泰勒絲靠這八招 鞏固個人事業帝國

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在樂壇呼風喚雨，若從商業經營的角度來看，她也堪稱是全球最具影響力的商業...

美國6月通膨顯著降溫 聯準會仍可能恢復升息

最新數據顯示，美國6月消費者物價年增3%，創2年多來新低，且低於市場預期。但反映房租、保險等費用的核心通貨膨脹仍偏高，聯...

通膨顯著降溫 美股道瓊早盤大漲近250點

美股三大指數早盤12日全面上漲，道瓊工業指數漲近250點，市場樂見上月通膨明顯降溫。儘管可能不會影響聯準會（Fed）本月...

布蘭特原油盤中升破80美元 5月初以來首見

倫敦布蘭特原油期貨12日盤中升破每桶80美元大關，是今年5月初以來首見，因有跡象顯示供應緊縮，且美國通膨低於預期。

微軟收購動視暴雪有譜 美法院駁回阻擋交易禁令

美國聯邦貿易委員會（FTC）申請暫時阻止微軟收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）的交易，今天遭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦