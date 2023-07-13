日銀政策有變？ 日圓強彈

經濟日報／ 編譯葉亭均簡國帆／綜合外電

日圓匯率12日盤初即一舉升破140日圓兌1美元匯價138.52，市場押注日本銀行（央行）本月底將調整政策，且近期日股回檔引發空頭部位平倉。

日圓兌美元12日盤中一度升值0.75%至139.31日圓，是6月中以來最高。若以6月29日盤中觸及的144.9計算，相當於日圓在兩周內強升約3.6%。日圓在6月底曾貶值至接近八個月低點，反映日本貨幣政策與其他主要國家的分歧，導致利差擴大。

日經新聞報導，市場觀察人士預期，日銀可能會在月底的貨幣決策會議上調整殖利率曲線控制（YCC）政策。迄今，日本的貨幣政策依然寬鬆，相形下，歐美持續升息，利差擴大使得日圓賣壓湧現。如果日銀開始進行政策調整，有望縮小央行政策立場差距，並刺激日圓買盤。

近期數據已為上述市場推測提供支撐線索。日本政府近期公布的每月勞動力調查顯示，日本勞工現金收入在5月年比成長2.5%，增速較4月加快，主要拜春季薪資協商所賜。

此外，日銀官員近來談話也被視為暗示可能調整政策。日銀總裁植田和男上月底在歐洲央行（ECB）舉辦的年會中表示，如果日銀確信通膨會延續至2024年，那麼調整政策是合理的。

RBC資本市場指出，相較日銀本月可能調整貨幣政策，「非常龐大的日圓空頭部位」平倉似乎更能解釋日圓近來升勢。瑞穗證券指出，日圓近來升勢是在回應日銀副總裁內田真一上周的談話，預期日銀即將吹響調整政策的號角，在空頭平倉因素影響下，日圓可能升向138.50價位。

瑞穗證券認為，因為一直沒有來自日銀總裁植田和男的指引，加上當局可能審慎觀望最近中國大陸經濟發展，日銀不太可能大幅調整政策，若日銀什麼都沒做，日圓兌美元可能貶至142。

另一強化日圓多頭的因素，是全球經濟衰退預期愈來愈高，將擦亮日圓的避險資產地位。Vanda研究公司策略師帕特爾預期，若全球經濟反轉向下，日圓可能升值約20%。

瑞銀全球財富管理公司指出，美國陷入衰退的時間，是日圓表現的關鍵，全球外匯與大宗商品部門主管史奈德看多日圓前景，預估日圓兌美元年底將升至128。凱投宏觀也看好日圓走強，年底目標價為130日圓，預期隨著已開發經濟體陷入衰退，日圓下半年將升值。

日圓匯率 日銀

延伸閱讀

柯文哲日本見自民黨幹事長？鄭文燦：柯會面對象另有其人

日圓最近升勢有兩大支撐 接下來會怎麼走？

現金不再為王...這種日幣的流通量降最多

日圓已連升值兩天 他卻估日圓將貶10% 跌破160

相關新聞

新興國本幣債抗通膨成效佳 成當紅炸子雞

英國金融時報（FT）報導，投資人大買新興經濟體的本國貨幣公債，使本周新興公債與已開發國家公債之間的殖利率差距，已經縮小到...

微軟收購暴雪 大進展

微軟以690億美元收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）案，11日取得重大進展，美國法官開了綠燈...

日銀政策有變？ 日圓強彈

日圓匯率12日盤初即一舉升破140日圓兌1美元匯價138.52，市場押注日本銀行（央行）本月底將調整政策，且近期日股回檔...

美通膨降溫 連續升息機率減

美國6月消費者物價比去年同期上揚3%，年增幅降至兩年多新低，顯示通膨壓力已逐漸緩和，市場預料儘管可能不會影響聯準會（Fe...

美法院裁准微軟收購動視暴雪

微軟斥資六九○億美元（約台幣二點一六兆元）收購動視暴雪（Activision Blizzard）案，十一日獲得重大進展，...

美開學季支出恐大減

棘手的通膨率讓不分所得水準的消費者減少非必要品消費、優先採購必需品，今年美國開學季支出預料將出現九年來首次下跌，且跌幅達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦