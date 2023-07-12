通膨顯著降溫 美股道瓊早盤大漲近250點

美股三大指數早盤12日全面上漲，道瓊工業指數漲近250點，市場樂見上月通膨明顯降溫。儘管可能不會影響聯準會（Fed）本月升息的決定，但升息可能接近尾聲的希望重燃。

道瓊工業指數漲0.7%，標普500指數漲近1%，刷新今年來高點。那斯達克指數躍漲1.2%。費城半導體指數大漲1.4%，台積電ADR勁揚2.6%

美國勞工部12日公布，6月消費者物價指數（CPI）年升幅3.0%、月升幅0.2%，均低於市場預期，儘管可能不會影響聯準會本月升息的決定，但升息可能接近尾聲的希望重燃。

密西根大學經濟學和公共政策教授史蒂文森說，Fed需要給予經濟一些時間，使其政策發酵。他說，勞動市場未崩毀，而是趨緩，通膨也正在降溫，正描繪出軟著陸的情景。