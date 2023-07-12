聽新聞
test
0:00 / 0:00
通膨顯著降溫 美股道瓊早盤大漲近250點
美股三大指數早盤12日全面上漲，道瓊工業指數漲近250點，市場樂見上月通膨明顯降溫。儘管可能不會影響聯準會（Fed）本月升息的決定，但升息可能接近尾聲的希望重燃。
道瓊工業指數漲0.7%，標普500指數漲近1%，刷新今年來高點。那斯達克指數躍漲1.2%。費城半導體指數大漲1.4%，台積電ADR勁揚2.6%
美國勞工部12日公布，6月消費者物價指數（CPI）年升幅3.0%、月升幅0.2%，均低於市場預期，儘管可能不會影響聯準會本月升息的決定，但升息可能接近尾聲的希望重燃。
密西根大學經濟學和公共政策教授史蒂文森說，Fed需要給予經濟一些時間，使其政策發酵。他說，勞動市場未崩毀，而是趨緩，通膨也正在降溫，正描繪出軟著陸的情景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言