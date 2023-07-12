布蘭特原油盤中升破80美元 5月初以來首見

倫敦布蘭特原油期貨12日盤中升破每桶80美元大關，是今年5月初以來首見，因有跡象顯示供應緊縮，且美國通膨低於預期。

自OPEC+重量級成員國沙烏地阿拉伯和俄羅斯雙雙承諾進一步減產、力求重新平衡市場以來，油價已經上漲。俄羅斯原油產量目前顯示出下降跡象，平均出貨量低於2月的平均水準。

布蘭特期貨12日一度漲1.3%，報每桶80.44美元；紐約西德州原油同步攀高，盤中漲幅一度達1.6%，至每桶76.05美元，也是5月初以來最高。