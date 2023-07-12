快訊

分科測驗首日落幕！數甲創新「學生恐過難忘父親節」 四科解答一次看

布蘭特原油盤中升破80美元 5月初以來首見

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
倫敦布蘭特原油期貨12日盤中升破每桶80美元大關，是今年5月初以來首見。美聯社
倫敦布蘭特原油期貨12日盤中升破每桶80美元大關，是今年5月初以來首見。美聯社

倫敦布蘭特原油期貨12日盤中升破每桶80美元大關，是今年5月初以來首見，因有跡象顯示供應緊縮，且美國通膨低於預期。

自OPEC+重量級成員國沙烏地阿拉伯和俄羅斯雙雙承諾進一步減產、力求重新平衡市場以來，油價已經上漲。俄羅斯原油產量目前顯示出下降跡象，平均出貨量低於2月的平均水準。

布蘭特期貨12日一度漲1.3%，報每桶80.44美元；紐約西德州原油同步攀高，盤中漲幅一度達1.6%，至每桶76.05美元，也是5月初以來最高。

原油價格

延伸閱讀

俄羅斯駭客疑利用售車廣告 試圖入侵22國駐烏克蘭外交官電腦

溫網／烏俄戰爭另類受害者 俄名將：感覺不配得到支持

10月將訪陸？傳邀普亭出席一帶一路論壇 陸外交部僅稱「保持溝通」

俄烏戰爭開打後高喊退出俄市場 全球多家知名業者挨轟「違背承諾」

相關新聞

美6月CPI年增3%寫逾兩年來最小增幅 美股期指漲幅擴大

美國勞工部12日公布，6月整體消費者物價指數（CPI）比去年同期增加3%，年升幅低於市場預期的3.1%，寫逾兩年來最小增...

繼年底退出台灣後 迪士尼再傳擬出售印度事業

迪士尼據傳正在為其印度數位和電視事業尋找出售對象，或合資公司夥伴。上月傳出，迪士尼集團旗下11個頻道年底將退出台灣。

微軟收購動視暴雪有譜 美法院駁回阻擋交易禁令

美國聯邦貿易委員會（FTC）申請暫時阻止微軟收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）的交易，今天遭...

不是代言也非收藏 足球巨星C羅直接入股這家二手名表交易平台

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）除了收藏各式豪華名表，現在更砸錢投資二手名表交易平台Chrono...

南韓現代汽車、醫護人員罷工 恐衝擊出口與醫療服務

現代汽車與HD現代重工的勞工，12日加入由韓國金屬勞工工會（KMWU）發動的大罷工，另外，韓國健康與醫療勞工工會（KHM...

高齡化+景氣差…南韓老年就業人口增加 青年就業下滑

南韓6月就業市場延續擴張趨勢，但成長連續第三個月趨緩，特別是年輕就業人口連八個月下滑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦