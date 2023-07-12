伊朗疑似偷運石油 遭印尼抓包並攔截
印尼政府於上週攔停了一艘疑似替伊朗偷運石油的船隻。伊朗由於發展核武已遭西方國家制裁，因此時常偷偷利用非法船隻運輸欠缺的物資。印尼當局則表示，此次行動僅是因為發現該船隻不回應且行跡鬼祟，才會決定攔截，並非接到伊朗非法偷渡的線報。
攔截非法運油船
根據《路透社》報導，印尼政府11日宣佈於上週攔截了一艘掛有伊朗國旗的運油船，並懷疑該船隻正試圖偷運石油。該船估計載有價值3億美金的原油，被發現的當下正在試圖將原油轉移到另一艘船上。
印尼海巡署署長艾恩表示，該船隻的自動辨識系統顯示，該船隻位於紅海，但實際上他在印尼外海時，明顯有要執行非法勾當的意圖，因此印尼當局才會攔停該船隻。除了船隻本身遭扣押，船上的29名船員與3名船員家屬也一併遭當局扣押。
伊朗試圖突破制裁網
《法新社》指出，伊朗因發展核武遭美國為首的西方國家聯合制裁，因此才會想利用南海、波斯灣等海運航線密集的地區偷偷非法運輸物資來突破包圍網。但印尼當局尚未將該船隻與伊朗當局的用意連結。
印尼海巡署僅表示，該船隻因拒絕與官方管制中心聯繫，關閉了船隻資訊系統，且並沒有掛起國旗，才會遭到攔截。該船隻甚至在印尼海巡署靠近時試圖脫逃，最終是在與馬來西亞的聯手合作下。透過直升機垂降特種部隊，才成功攔停船隻。
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