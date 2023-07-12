日圓最近升勢有兩大支撐 接下來會怎麼走？

日圓兌美元12日盤中升破140日圓價位，分析師認為原因是空頭部位平倉與套利交易結束，背後的總經預期包括全球經濟衰退的預期升溫，以及日本似乎開始出現需求拉動通膨的跡象，提高了日本銀行（央行）提整貨幣政策的可能性。

日圓兌美元12日一度強升0.7%至139.37日圓兌1美元，延續近來的走強之勢。Pepperstone研究部門主管威斯頓認為，日圓對G10貨幣升值，主要是空頭回補所致。

RBC資本市場也說，相較於日銀本月可能調整貨幣政策，「非常龐大的日圓空頭部位」平倉似乎更能解釋日圓近來的升勢。儘管分析師已揣測日銀本月可能調整日本公債的殖利率管控曲線（YCC）政策，但若日銀立場有重大變化，日本長債殖利率曲線應該要升至逼近YCC計畫的上限。

RBC資本市場並未排除日銀允許擴大日債殖利率區間的可能性，這可能引發日圓兌美元膝反射式地升值。

瑞穗證券則指出，日圓近來的升勢是在回應日銀副總裁內田真一上周的談話，預期日銀即將吹響調整政策的號角，在空頭平倉因素的影響下，日圓可能升向138.50價位。

然而，瑞穗證券認為，因為一直都沒有來自日銀總裁植田和男的正式指引，再加上當局可能審慎觀望最近的中國大陸經濟發展，日銀不太可能大幅調整政策，若日銀什麼都沒做，日圓兌美元可能貶至142日圓。

日銀調整政策預期轉濃

市場之所以預期日銀即將調整政策，部分原因是愈來愈多飯店、餐廳及零售商都在漲價，卻沒有流失客戶，顯示消費者在加薪的前景下願意多花錢，可能終於在數十年來的縮衣節食想法。

日銀也持續在放出目前通膨是由消費者需求帶動的風聲。路透引述熟悉日銀思維的人士指出：「消費和工資都在增加，氛圍顯然正在改變。」其他兩位知情人士也呼應說：「日本正在出現伴隨更高薪資、成功通膨進展的早期跡象。下個問題是這個現象是否會成為趨勢。」

日銀前經濟學家亀田制作指出，隨著愈來愈多服務業者都在漲價，通膨的本質顯然正在改變，服務物價漲勢庫擴大的服務可能甚於日銀預期，日本可能瀕臨日銀長期企業的工資－通膨循環。

此外，日本6月企業產品物價指數（CGPI）比去年同期增加4.1%，低於市場預估，也少於5月的5.2，為這項躉售物價指標從2021年4月來的最小年漲幅，顯示成本拉動的通膨正在降溫。

日圓多頭看好的另一支撐

另一個強化日圓多頭的因素，是全球經濟衰退的預期愈來愈高，將擦亮日圓的避險資產地位。Vanda研究公司策略師帕特爾預期，若全球經濟反轉向下，日圓可能升值約20%。

瑞銀全球財富管理公司指出，目前美國陷入衰退的時間是日圓表現的關鍵，全球外匯與大宗商品部門主管史奈德看多日圓前景，預估日圓兌美元今年底的價位將為128日圓。凱頭宏觀也看好日圓走強，年底的目標價為130日圓，預期隨著已開發經濟體系陷入衰退，日圓下半年將升值。