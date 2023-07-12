快訊

黃子佼強吻、拍攝未成年少女裸照遭告發 列「他」字案被告

Toyz被爆勾搭「三寶媽」性感小模 綠帽老公氣炸：找不到人

LINE未讀訊息逾10萬則！App卡死妹子慌了 靠一招拯救手機

連續六個月下滑！台灣6月晶片出口年減20% 跌至四個月低點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台灣6月晶片出口較去年同期減少超過20%。 路透
台灣6月晶片出口較去年同期減少超過20%。 路透

彭博資訊報導，因為全球需求減弱，台灣6月IC晶片出口連續第六個月下滑。

台灣財政部公布的資料顯示，6月晶片出口額較去年同期大減20.8%，至近四個月低點126億美元。年減比率之大，是2009年3月以來首見；除了需求問題，去年6月的比較基礎高，也是原因。

彭博引述台灣財政部新聞稿，指積體電路需求持續疲弱，主要是通膨高檔加上多個央行繼續升息，全球經濟趨緩。

消費電子科技公司今年努力在消化過多庫存，彭博分析，預期至少到今年底以前，都因而會壓抑台積電等晶片廠的銷售。例如，智慧手機去年一直賣得不好，今年到現在仍未恢復成長；個人電腦製造商也苦於買氣難以刺激，不斷看到兩位數的銷售衰退。

美中貿易緊張也影響著晶片這個台灣最大產業。台灣輸往中國大陸與香港的晶片出口在6月連續第八個月減少，對陸、港的晶片出口合計占所有晶出口的50%。

通膨 台積電 庫存 晶片

延伸閱讀

韓媒：三星4奈米製程良率與台積電比肩 提高2奈米競爭本錢

歐洲議會通過法案 大幅提高自產晶片供應量

威盛、華擎 認購威風

六福村評鑑過關評委身分曝光 狒狒將植晶片管理防脫逃

相關新聞

連續六個月下滑！台灣6月晶片出口年減20% 跌至四個月低點

彭博資訊報導，因為全球需求減弱，台灣6月IC晶片出口連續第六個月下滑。

能為升息畫下句點？今晚美公布通膨數據 CPI有望降至3%

台灣時間今晚8時30分，市場將密切關注美國公布6月消費者物價指數（CPI），觀察這項重要的通膨指標是否大幅回落，有助聯準...

日圓匯率升破140！短短兩周強彈逾3% 押注日銀調整政策

日圓匯率今天盤初一舉升破140日圓兌1美元匯價，市場押注日本銀行（BoJ，央行）在本月底將調整政策，而且近期的日股回檔引...

紐西蘭升息喊卡！終結連12升 紐幣走貶

紐西蘭央行近兩年來首度決議維持利率不變，在連續12次升息後暫停調高利率，此時已有跡象顯示紐國經濟減緩正使得通膨降溫。

韓媒：三星4奈米製程良率與台積電比肩 提高2奈米競爭本錢

南韓媒體報導，一名分析師表示，三星電子已提高4奈米晶片製程的良率，達到可與台積電相比擬的水準，增添贏回無晶圓廠晶片客戶的...

巴西可能取代美國 成為世界最大玉米出口國

每年，數千萬噸玉米從美國運往全球60多個國家，美國是玉米超級大國的地位可能即將結束，巴西和南非等國家正在爭奪這個市場競爭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦