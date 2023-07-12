連續六個月下滑！台灣6月晶片出口年減20% 跌至四個月低點
彭博資訊報導，因為全球需求減弱，台灣6月IC晶片出口連續第六個月下滑。
台灣財政部公布的資料顯示，6月晶片出口額較去年同期大減20.8%，至近四個月低點126億美元。年減比率之大，是2009年3月以來首見；除了需求問題，去年6月的比較基礎高，也是原因。
彭博引述台灣財政部新聞稿，指積體電路需求持續疲弱，主要是通膨高檔加上多個央行繼續升息，全球經濟趨緩。
消費電子科技公司今年努力在消化過多庫存，彭博分析，預期至少到今年底以前，都因而會壓抑台積電等晶片廠的銷售。例如，智慧手機去年一直賣得不好，今年到現在仍未恢復成長；個人電腦製造商也苦於買氣難以刺激，不斷看到兩位數的銷售衰退。
美中貿易緊張也影響著晶片這個台灣最大產業。台灣輸往中國大陸與香港的晶片出口在6月連續第八個月減少，對陸、港的晶片出口合計占所有晶出口的50%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言