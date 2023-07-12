日圓匯率升破140！短短兩周強彈逾3% 押注日銀調整政策

日圓匯率今天盤初一舉升破140日圓兌1美元匯價，市場押注日本銀行（BoJ，央行）在本月底將調整政策，而且近期的日股回檔引發空頭部位平倉。

日圓兌美元12日盤中一度升值0.5%至139.61日圓，是6月中以來最高。若以6月29日盤中觸及144.9來計算，日圓在兩周內已強升約3.6%。

日圓兌美元在6月曾貶值至接近八個月低點，反映日本貨幣政策與其他主要國家的分歧，導致利差擴大。

日經新聞報導，市場觀察人士預期日銀可能會在7月28、29日的貨幣決策會議上進一步調整殖利率曲線控制政策，將會是繼去年12月放寬長期殖利率曲線控制範圍到0%的上下50個基點後，再度調整。

迄今，日本的貨幣政策依然寬鬆，相形下，歐美持續升息，而利差擴大使得日圓賣壓湧現。如果日銀開始進行政策調整，有望縮小央行政策立場差距，並且刺激日圓買盤。

近期的數據已為上述市場推測提供支撐線索。日本政府近期公布的每月勞動力調查顯示，日本勞工現金收入在5月年比成長2.5%，增幅較4月加快，主要拜春季薪資協商所賜。

此外，日銀官員近來的談話也被視為是暗示可能會調整政策。日銀總裁植田和男上月底在歐洲央行舉辦的年會中表示，如果日銀確信通膨會延續至2024年，那麼調整政策是合理的。