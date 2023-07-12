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油價大漲逾2% 布蘭特油逼近每桶80美元 金價收紅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（11日）大漲逾2%，受惠於美元走貶、預料開發中國家石油需求，以及全球大型石油出口國減少供應等因素，且國際能源署（IEA）預期下半年市場供應緊張；金價周二收漲，因美元走貶且美國公債殖利率下滑。

油價勁揚逾2%

布蘭特原油9月期貨結算價報每桶79.40美元，上漲1.71美元，漲幅2.2%；西德州原油8月期貨上漲1.84美元，漲幅2.5%，結算價報74.83美元。

布蘭特原油結算價上漲至4月28日以來最高，西德州原油結算價為5月1日以來最高。布蘭特原油三天內第二次進入技術性超買區域。

OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示，「突破近期高點可被視為看漲的一步，可能為布蘭特原油重返80美元之上帶來動能。現階段漲勢仍有動能。」

市場正在等待周三的美國通膨數據，以尋找利率前景的線索。提高利率可能會減緩經濟成長並減少石油需求。

國際能源署（IEA）表示，2023年下半年石油市場仍將吃緊，理由是中國大陸和開發中國家的需求強勁，且包括沙烏地阿拉伯和俄羅斯在內的主要出口國最近宣布減少供應。

美國能源資訊局（EIA）預期，2023年全球石油產量將從2022年的每日9,990萬桶成長至每日1.01億桶，2024年將增至每日1.026億桶。2023年全球需求將從2022年的每日9,940萬桶增至每日1.012億桶，2024年將增至1.028億桶。

金價連續第三日上漲

現貨黃金價格上漲0.36%，報每英兩1,932.23美元，上漲0.4%，連續第三個交易日上漲；美國黃金期貨上漲0.3%，報每英兩1,937.10美元。

美元指數下跌0.3%，觸及5月11日以來最低。指標10年期美國公債殖利率也下滑。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「如果周三公布的通膨數據疲軟，將有利於黃金，金價可能升至1,950美元。如果數據高，金價也很難跌破1,900美元。」

他說：「升息不會擊垮黃金，但可能會扼殺經濟。因此，出於這個原因，黃金能得到一定的支撐。」

現貨白銀下跌0.1%，至每英兩23.09美元；白金跌0.1%，至925.76美元；鈀金上漲0.8%，至1,249.94美元。

金價 美國 通膨

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