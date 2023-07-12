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台積電ADR勁揚逾1% 較台股溢價率為9.9%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（11日）收紅，台積電ADR收盤勁揚逾1%，換算為台幣為每股634.13元，較台北交易股票溢價率為9.9%。

道瓊工業指數11日收盤上漲317.02點，漲幅0.93%，報34,261.42點；標普500指數上漲29.73點，漲幅0.67%，報4,439.26點；那斯達克指數上漲75.22點，漲幅0.55%，報13,760.70點。

費城半導體指數小漲0.05%至3,653.53點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 120.08 +0.52 109.50 9.66

中華電 CHT 114.38 +1.02 115.00 -0.54

台積電 TSM 634.13 +1.49 577.00 9.9

聯電 UMC 49.16 +0.00 48.50 1.36

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台股 台積電

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