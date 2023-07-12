Fed雖持續升息 美國金融情勢反比年初時寬鬆

美國聯準會（Fed）雖大幅升息，但高盛集團公布的金融情勢指數反而顯示，美國目前的金融情勢比今年初寬鬆，使經濟降溫的效應降低，顯示Fed仍將進一步升息。

經濟學者指出，要了解金融情勢究竟是緊還是鬆相當困難，因為這要看Fed的政策利率高於或低於「中性利率」而定，但「中性利率」無法直接衡量，且會隨著時間而變動。例如當人口結構或科技進步有利於經濟展望時，中性利率便會上升，反之則下降。如果過去兩年中性利率大幅上升，則Fed緊縮行動對經濟的影響可能不如表面上那樣嚴重。

Fed官員過去一年來評估的長期中性利率已經上升；今年多位決策官員估計中性利率為3%，或更高。

一些常用的評估方式並未顯示目前的金融情勢非常緊縮。舉例而言，企業與消費者仍有能力增加收入，第1季名目國內生產毛額（GDP）年增率約達7%，並未顯示經濟活動因為升息而受到拖累。

基金經理人指出，截至目前，市場走勢並未因為緊鬆政策而受到重大影響；只要利率合理，企業取得資金也並不困難。許多投資人仍認為貨幣政策將更緊，利率將進一步上升，因此加碼超短期國庫券。

喬治馬森大學經濟學者沙姆勒表示，由於疫情期間Fed大舉放鬆信用，已使中性利率已經大幅上升，使Fed升息的效果大打折扣。

不過一些經濟學者與投資人並不認為Fed的立場還不夠「鷹派」，他們認為升息的效應通常會有「時間滯後」，因而賭美國經濟將會減緩，債券殖利率將下降。