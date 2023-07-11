美股早盤漲跌互見！道瓊上揚120點 市場等待通膨數據出爐
美股三大指數11日早盤漲跌互見，道瓊工業指數上揚120點，稍後漲勢收斂，投資人正靜待預計本周稍晚出爐的通膨數據，市場觀望氛圍濃厚。
道瓊工業指數早盤上漲128.49點，漲幅0.38%；標普500指數微漲0.14%，那斯達克指數開高走低，跌幅0.14%。費城半導體指數下跌0.76%，台積電小漲0.5%。
美國將在12日公布6月消費者物價指數（CPI），13日則將公布上月生產者物價指數（PPI）。這些數據將顯示通膨是否維持下滑趨勢，也將為未來的利率走向鋪路。
投資人已預期，美國聯準會（Fed）將在7月25~26日政策會議升息1碼。但市場對Fed在9月決策會議將採取何種行動仍沒有定論。美國上周公布的數據顯示就業市場依舊火熱，引發外界擔憂決策官員在6月暫停升息後，將恢復升息。
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