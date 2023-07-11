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好事已近？彭博：緯創印度廠最快下月賣給塔塔集團

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
知情人士透露，緯創將退出在印度的iPhone組裝業務，最快8月與塔塔敲定售廠協議。路透
知情人士透露，緯創將退出在印度的iPhone組裝業務，最快8月與塔塔敲定售廠協議。路透

知情人士透露，緯創將退出在印度iPhone組裝業務，最快8月與印度塔塔集團（Tata Group）達成協議，把當地的廠房出售給塔塔。

彭博資訊報導，不願具名的人士說，緯創位於卡納塔卡省（Karnataka）南部的工廠，潛在價值逾6億美元，塔塔的併購將替一年談判畫上句點。該廠聘僱逾1萬名工人，組裝最新款的iPhone 14。若消息為真，將是首次有印度業者打入蘋果組裝鏈。

據了解，緯創已承諾，要在截至2024年3月的年度，從該廠出貨至少價值18億美元的iPhone，以贏取政府獎助，並計劃要在明年前讓員工人數增加兩倍。緯創退出印度的蘋果業務後，塔塔將接手履行相關承諾。

塔塔、緯創、蘋果的發言人均婉拒置評。

蘋果力圖讓產品生產基地多元化，不再集中於中國大陸，並要在印度打造技術生產據點。緯創第2季從印度出口價值近5億美元的iPhone，鴻海與和碩也提高印度產能。

印度 緯創 iPhone 蘋果

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