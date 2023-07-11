裁1萬人還不夠 微軟要再減更多員工

美國科技巨人微軟（Microsoft）今年1月已宣布將裁員1萬人，周一又證實，還要再裁掉更多員工。

CNBC網站報導，已有微軟銷售部門人員在社群平台上貼文，說自己失業。微軟發言人表示確有另一波最新裁員，但不願說明人數。微軟同日向總部所在的華盛頓州申報，資遣276名員工。

微軟最近說，客戶想辧法在雲端運算的開銷上省錢。執行長納德拉則是在1月發給員工的通告上，提到公司將改變硬體產品線、整合租賃。

微軟7月剛展開公司新的會計年度，去年大約這個時間點，也宣布了小規模的人力精簡。微軟發言人以電子郵件回應指出：「組織與人力調整，是管理我們事業必需且經常進行的工作，我們繼續優先在公司未來策略性的成長領域投資，並支持我們的顧客和夥伴。」

亞馬遜、Google等大型科技公司，歷經新冠疫情期間需求大增而快速增員之後，今年也都削減人力。