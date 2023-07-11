義工業部長會見MEMC電子管理人員 深化與台合作

義大利媒體報導，工業部長烏索上週會見台灣「環球晶圓公司」子公司MEMC電子材料公司高層管理人員。義大利近年改變半導體策略，逐漸降低對中國依賴，積極與台灣合作。

義大利「蟻報」（Le Formiche）報導，烏索（Adolfo Urso）7日在部內會見「MEMC電子材料公司」（MEMC Electronic Materials SpA）高層管理人員。MEMC電子材料公司是「環球晶圓公司」（GlobalWafers）位於義大利北部的子公司。

報導說，工業部一份紀要中寫道，這次會面是工業部在微電子部門工作的一部分。這項工作包括將於8月初向部長會議（內閣）提交義大利晶片法案。

報導說，環球晶圓公司（GlobalWafers）是全球第三大矽晶圓供應商，MEMC電子材料在米蘭西郊諾伐拉（Novara）的工廠自1970年代末以來都在運作，約有 800名員工。這是環球晶圓集團中最大的八吋（200mm）晶圓製造廠，也是歐盟最大的八吋晶圓製造廠。晶圓去向，40%在歐盟境內，60%流向亞洲和美國（那裡有英飛凌（Infineon）、意法半導體（STMicroelectronics）的工廠，他們是MEMC的主要客戶）。

米蘭東北方約300多公里車程的麥拉諾（Merano）工廠則有約250名員工，開發不同直徑（150mm、200mm和300mm）的矽晶棒，然後運往集團其他地點（諾伐拉、馬來西亞、台灣、韓國、日本），切割成薄片（晶圓）、賣給最終客戶。根據環球晶圓的官網，在這個工廠生產的矽晶棒具有不同的特性，可適用於各種電子應用：從功率元件、模擬器件，到感測器。

報導指出，MEMC是參與「歐洲共同利益重要項目」（Important Project of Common European Interest,IPCEI）的4家義大利公司之一，項目目的在支持歐盟最近批准的微電子和資通訊科技的研究、創新和工業發展。6月初，歐盟執委會批准義大利向這4家公司發放近10億歐元（約新台幣345億元）的國家援助，此舉將啟動超過25億歐元的全球國家級投資。

歐盟2022年初批准「430億晶片法案」，設定將半導體產能加倍的目標，希望達到全球的20%。這也是為什麼對微處理器的激勵措施已不受國家援助禁令約束。

報導說，預期「義大利晶元法案」將公布，烏索在最近訪問美國時會見英特爾（Intel）高層管理人員。英特爾仍在評估在義大利的投資，金額約為45億美元（約新台幣1411億元）。總部可能設在維洛納省的維加西奧（Vigasio）。

英特爾公司近幾週向「蟻報」表示，最近宣布的波蘭工廠是生產後端階段的一部分，不會取代與義大利政府討論的工廠。

烏索在赴華盛頓前向「24小時太陽報」（Il Sole 24Ore）談到英特爾工廠，表示政府做了功課，現在在等英特爾的決定。政府官員也向大公司和潛在投資者介紹這項計畫的指導方針，獲得非常正面的回饋。義大利工業部一個任務小組之前已造訪台北、首爾、東京和華盛頓。