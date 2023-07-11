美元走貶、預期美升息近尾聲 日圓匯率升至三周高點
美元周一（10日）觸及三周最低，因聯準會官員的發言讓市場更加預期緊縮周期接近尾聲；日圓兌美元升至三周高點。
美元指數下跌0.3%，至101.98，為三周最低。
歐元兌美元10日收盤升值0.31%至1.1001美元，為三個月來最高，11日盤初續升0.03%。
美元兌日圓10日收盤貶值0.63%，報141.31日圓，為6月21日以來最低，但盤中美元兌日圓一度升值0.6%至143.01美元。選擇權相關的賣盤興趣見於143附近之際，日圓多頭重現，因為交易員正在為本月聯準會和日本央行會議做準備。
儘管上周五的數據顯示美國新增就業數為兩年半以來最小，但人們普遍預期聯準會本月將再升息1碼。聯準會6月曾暫停升息。
幾位聯準會官員周一表示，聯準會可能需要進一步升息，以降低居高不下的通膨，但目前距離貨幣政策緊縮周期結束已經愈來愈近。
Brown Brothers Harriman & Co.全球外匯策略主管Win Thin表示：「在周三的美國通膨數據出爐之前，美國沒什麼重要數據，美元依然容易受到上周遺留下來的賣壓影響。」
疲軟的中國大陸經濟數據拖累澳幣和紐元，這兩者通常被用作衡量人民幣流動性的指標。
澳幣貶值0.2%，至0.6677美元；紐元逆轉跌勢，上漲0.1%，至0.6215美元。
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