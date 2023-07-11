日媒：台積電要蓋日本二廠 明年4月動工、生產12奈米

日本財經專業日報《日刊工業新聞》今日報導，台積電（2330）計劃明年4月起在日本熊本縣興建第二座晶圓廠，並希望在2026年底前投產

報導指出，台積電在日本的第二座廠主要將生產12奈米晶片，工廠規模將與Sony和日本電裝合作興建的第一座廠大致相同，後者預定2024年底開始生產。日刊工業新聞這則報導未引述消息來源。

日刊工業新聞今年2月時就曾報導，台積電考慮在日本熊本建設第二家工廠，預計總投資將超過1兆日元（74億美元）。

對於在日本蓋第二座晶圓廠，台積電董事長劉德音於6月主持股東會時表示，日本政府希望台積電繼續擴大日本投資，但台積電內部還在評估日本二廠，主要朝成熟特殊製程方向規劃，目前沒有導入先進製程的計畫，希望鄰近正在建設的熊本廠，日本政府能提供什麼補助，也還在討論。