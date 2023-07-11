快訊

高盛調升台積電（2330）目標價成「反指標」？網喊：賣出訊號來了

會考生注意！高中免試入學上午11時放榜 查詢網址在這裡

日媒：台積電要蓋日本二廠 明年4月動工、生產12奈米

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本媒體《日刊工業新聞》11日報導，台積電日本二廠將在明年4月動工興建。 路透
日本媒體《日刊工業新聞》11日報導，台積電日本二廠將在明年4月動工興建。 路透

日本財經專業日報《日刊工業新聞》今日報導，台積電（2330）計劃明年4月起在日本熊本縣興建第二座晶圓廠，並希望在2026年底前投產

報導指出，台積電在日本的第二座廠主要將生產12奈米晶片，工廠規模將與Sony和日本電裝合作興建的第一座廠大致相同，後者預定2024年底開始生產。日刊工業新聞這則報導未引述消息來源。

日刊工業新聞今年2月時就曾報導，台積電考慮在日本熊本建設第二家工廠，預計總投資將超過1兆日元（74億美元）。

對於在日本蓋第二座晶圓廠，台積電董事長劉德音於6月主持股東會時表示，日本政府希望台積電繼續擴大日本投資，但台積電內部還在評估日本二廠，主要朝成熟特殊製程方向規劃，目前沒有導入先進製程的計畫，希望鄰近正在建設的熊本廠，日本政府能提供什麼補助，也還在討論。

日本 台積電 熊本

延伸閱讀

張忠謀92歲壽宴、張淑芬親自籌畫 想給他一個驚喜

【重磅快評】偷用核能黑電被抓包 原來台電真的會藏電

台灣國際半導體展9月6日登場 台積電董座劉德音將開講

台積電美國廠徵才難原因曝！OpenAI 超敢給...年薪中位數破2,800萬

相關新聞

日媒：台積電要蓋日本二廠 明年4月動工、生產12奈米

日本財經專業日報《日刊工業新聞》今日報導，台積電（2330）計劃明年4月起在日本熊本縣興建第二座晶圓廠，並希望在2026...

美股道瓊指數收漲209點 擺脫連3日跌勢

道瓊工業平均指數收漲，華爾街試圖從上周的跌勢中恢復過來。投資人也在為本周公布的一系列通膨數據，以及第2季財報季的開始做好...

野村：東西方央行政策脫鉤

美國力圖減少對中國大陸的經濟依賴，雙方舌戰不休之際，另一版本的「脫鉤」正悄悄上演，西方央行持續升息對抗通膨，但亞洲央行卻...

全球資產管理業 將掀整併潮

最新調查發現，未來四年資產管理業將面臨戲劇性的整併，迫於市場波動劇烈、高利率、資費壓力，每六家資產管理公司就會有一家將從...

台積電ADR小跌 較台股溢價率逾10％、聯電ADR勁揚逾1％

台股ADR周一（日）漲跌互見，台積電ADR收盤下跌約0.5%，換算為台幣為每股626.10元，較台北交易股票溢價率為10...

美股收紅 費半大漲2％ Fed官員說升息周期接近尾聲

美股三大指數周一（10日）漲，但由於通膨數據將在本周三出爐，本周稍晚企業財報季登場，市場的謹慎情緒仍占了上風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦