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歐美亞公債市場 陷困境

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

從歐洲、美國到澳洲，各地的公債市場都陷入困境，因利率上升的前景引發較長期限債券價格暴跌，使尋求更高報酬的投資人飽受衝擊。

路透報導，在7月3日當周，德國和英國的2年期公債殖利率攀抵2008年以來最高水準，美國2年期公債殖利率則寫下2007年來新高，澳洲同期限債券殖利率也升至十年高點。

雖然近來借貸成本上揚是由於較短期限債券帶動，但上周是由較長期限殖利率領漲，德國、美國和英國公債的殖利率均上升逾20個基點。

這些全球最大債市去年遭遇了創紀錄的潰敗。但投資人表示，最新的打擊，尚未顯示市場本身出現任何功能失靈。

然而，歐元區指標性的德國公債期貨，在6日因殖利率飆升而短暫中斷，與3月美國銀行業危機帶來的動盪相呼應。

投資人認為，上周公布了偏鷹派的美國聯準會（Fed）6月會議紀錄，以及強勁的美國服務業和民間就業數據，都表明Fed等央行可能須維持更高利率更久。

7日公布的非農就業數據比預期疲弱，促使2年期公債的殖利率脫離高點，但並未緩解較長期公債的拋售情況。

安聯環球投資資深資產組合經理人瑞德爾說：「市場說，通膨率太高，成長仍然太強勁，我們需要進一步升息。

各國央行似乎也在鼓勵市場相信這一點，暗示未來會有更多升息。」

由於較長期公債殖利率上升速度快於較短期公債，上周備受關注的美國2年期以及10年期公債殖利率利差縮小，為今年5月初以來首見。

BlueBay資產管理公司投資長道丁說：「長期債券的問題在於殖利率曲線倒掛程度如此之大，除非你能說服自己相信利率會在你的投資期間內下降，否則就很難青睞長期債券。」

美國 投資人 德國

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