寸金難買寸光陰 蓋茲：巴菲特教我珍惜閒暇時光
微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）以前總愛把每天的行事曆排滿，甚至包括在凌晨2點向員工發出工作指令。直到有一天蓋茲看到「股神」巴菲特的工作日記，他才恍然大悟，放過自己和員工一馬。
CNBC報導，蓋茲和巴菲特2017年一同接受記者訪問時，蓋茲說：「我每一分鐘都塞滿行程，我認為這是證明自己有在做事的唯一方式。我記得巴菲特向我展示過他的工作日記，他有些日子沒安排行程。」
巴菲特這本留白的行事曆，教會蓋茲一堂重要的課。這位傳奇投資人說：「你可以管控自己的時間。但把每一分鐘排滿行程，不能代表你的認真程度。基本上，我想要什麼都可以買到，但買不到時間。」
巴菲特基本上採取更有效率的方式工作，而非一味辛勤工作，這可是有科學根據。
史丹福大學2014年的一項研究發現，當勞工每周工作超過50小時，他們的工作熟練度會急遽下降；每周工作70小時的勞工，其完成的工作量和每周工作55小時的人一樣。
蓋茲並非唯一記取這項教訓的企業領袖。以前經常熬夜整晚工作的特斯拉執行長馬斯克，今年5月接受CNBC記者專訪時說，他現在每晚至少睡滿6小時。
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