美國大銀行 呆帳暴增

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國大銀行上季的貸款損失預料將寫疫情爆發以來的最大增幅。（路透）
美國大銀行上季的貸款損失預料將寫疫情爆發以來的最大增幅。（路透）

美國超級財報季本周即將開鑼，一樣由華爾街大銀行打頭陣，但由於利率上漲加劇美國民眾的借款壓力，美國大銀行上季的貸款損失預料將寫疫情爆發以來的最大增幅。

英國金融時報（FT）報導，美國大銀行即將公布的第2季財報，預料某個程度會顯示利率上漲讓銀行受惠，像是提高貸款和投資收入等。

但疫情期間的振興津貼和其他政府支援措施，造就了三年相對較低的違約率之後，銀行業者也開始看到利率和通膨攀升對借款者的負面影響。

根據彭博彙整的銀行分析師預測，包括摩根大通、美國銀行、花旗、富國銀行、高盛、摩根士丹利的美國六大銀行，上季財報中與呆帳相關的減記金額合計可能多達50億美元，並將額外提列共76億美元的準備金，支應可能變成呆帳的貸款。

上述兩個數字幾乎比去年同期高出一倍，所幸仍低於這些銀行在疫情剛開始時受到的打擊，當時列報的減記金和準備金均達高點，分別為60億和350億美元。

信用卡是部分銀行最主要的呆帳來源。摩根大通第2季的信用卡債務的勾銷金額估計為11億美元，高於去年同期的6億美元。美銀的信用卡債務約占整體勾銷金額的四分之一。

商用不動產貸款也預料將拖累銀行表現。由於遠距和混合辦公並未隨著疫情退場，房產持有人面臨辦公室需求下滑。

富國銀行是美國大銀行中最主要的商用不動產貸款銀行，本月表示貸款損失準備金已追加10億美元，以因應辦公大樓和其他表現欠佳房產的可能損失。

不過，分析師表示，對多數大銀行而言，利率上漲仍可能利多於弊。分析師平均預期，六大銀行的每股盈餘年比將增加6%。

美國銀行業今年春季度過地區性銀行的危機，聯準會（Fed）的壓力測試結果顯示，美國大銀行可以承受數十億美元的虧損，且剩餘資本仍將高於監管機構的要求。

美國 大銀行 疫情

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