美國中型銀行 面臨併購壓力

CNBC引述消息人士報導，升息、商用不動產的損失，以及加強監管審查等逆風，為美國中型銀行帶來壓力，恐將引發新一波併購潮。惠譽分析師伍爾夫預測，未來十年美國可能會有一半銀行被競爭對手吞併。

在4月底的周末，全美最大銀行摩根大通接管了陷入困境的地區銀行第一共和（First Republic），此舉象徵著一波問題的結束，同時也是另一波問題的開始，但即使政府接管倒閉的中型銀行已塵埃落定，但引發3月地區銀行業危機的力量仍在。

利率上升將加劇銀行持有證券的損失，並促使存款戶從帳戶中提出現金，進而擠壓這些公司賺錢的主要方式。銀行已開始遭受商業房地產和其他貸款的損失，將進一步壓縮其獲利。在矽谷銀行（SVB）倒閉暴露監管失誤後，監管機構將把目光轉向中型機構。

未來即將發生的事，可能是2008年金融危機以來美國銀行業格局最重大的轉變。接受CNBC採訪的十多位主管、顧問和投資銀行家說，未來幾年美國4,672家銀行中的許多銀行，將被迫投入更大銀行的懷抱。

銀行業主管表示，規模較小的銀行將會出現大規模併購潮。

在2008年全球金融危機之後，各國監管機關加強對大銀行的審查，非大型銀行則被認為較安全，受到的聯邦監管也較少。儘管不像大型銀行那麼複雜，但中小型銀行的風險卻不見得較低。