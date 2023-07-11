景順調查：主權基金偏好債券、黃金

根據投資管理業者景順（Invesco）最新公布的年度調查報告，隨著公債殖利率升高，全球主權財富基金和各國央行正尋求擴大投資債券，而美國凍結俄羅斯外匯存底，也推升這些投資人對黃金的需求。

景順調查85檔主權財富基金和57國央行後發現，儘管通膨仍是最大風險，但許多受訪者正計劃提高債券部位的配置，尤其是新興市場債和高收益債，顯示債市受貨幣政策進一步緊縮的預期打擊後，正獲得主權財富基金投資人的支持。這些受訪者總共管理約21兆美元資產。

報告顯示，黃金也被視為抗通膨的工具，許多央行預期在未來三年買進更多黃金，「許多央行擔憂美國凍結俄羅斯外匯存底這項先例，有58%央行認為這將推升黃金的吸引力。」

全球固定收益投資今年來報酬率僅0.4%，但報告說：「部分投資人表示，他們在既有的資產配置限制下，正盡可能買進固定收益產品，並考慮修改投資框架。」