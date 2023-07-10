美股早盤平盤波動 通膨數據發表前投資人謹慎觀望

美股10日早盤大多以平盤開出，投資人選擇在本周關鍵的通膨報告出爐前維持謹慎觀望態度，並也關注本周開跑的企業財報季，中國大陸新公布的疲軟經濟數據則讓人擔憂經濟即將放緩。

道瓊工業指數10日早盤上漲150點，或0.4%；標普和那斯達克綜合指數也都在平盤上下狹幅波動，費城半導體指數上漲約1%；台積電ADR則跌0.3%。

投資人本周焦點都集中在美國的通膨數據，這將影響到聯準會（Fed）本月稍晚的利率決策。路透訪調分析師的結果顯示，他們預期美國6月消費者物價指數（CPI）增幅將比前一個月減緩，年比增幅從5月的4%降為3.1%。

各大企業也將從本周開始陸續發布第2季財報，投資人將從中評估企業受到的貨幣緊縮影響，和對即將到來的經濟放緩的恐懼。

花旗分析師對美股的評級從「加碼」調降為「中立」，並表示大型成長股可能即將轉跌，且美國經濟衰退風險可能依舊存在。

在此同時，中國大陸6月的生產者物價指數（PPI）創下了逾七年來最大減幅，年比下跌5.4%，CPI則搖擺在通貨緊縮邊緣，和去年同期相比不增不減，增添投資人對這個全球第二大經濟體經濟體質的擔憂。