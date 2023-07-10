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面臨戲劇性整併！六分之一的資產管理公司在未來四年恐「消失」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英國倫敦市中心金融區。路透
英國倫敦市中心金融區。路透

PwC調查500位資產經理人與機構投資人的結果發現，未來四年資產管理行業將面臨戲劇性的整併，迫於市場波動劇烈、高利率、資費壓力，每六家資產管理公司就會有一家將從市場上消失。也就是說，16%的既有資產或財富經理人，在2027年以前會面臨公司收攤或被更大的公司買下。

PwC這項全球調查也發現，高達四分之三的資產管理公司已正在考慮與競爭者合併的可能性，因為當前市場環境十分嚴峻。PwC全球資產財富經理主管亞歷山大說：「大公司會變得更大。」他解釋，現在業界成本壓力很大，壓縮利潤。經理人被迫要檢查自己的經濟規模，特別是足不足以在大型資產管理公司之前挺住，且保有利潤。

前景如此黯淡，真的是基金經理人們看到資產出現十年來的最大削減。根據PwC的分析，資產管理公司所管理的資金總額，在2021年到2022年之間，由高水準的127.5兆美元減少10%左右至115.1兆美元。因為橫跨各個不同類別資產價值縮水，衝擊到業者的管理費與績效收費。

資產經理人提到，通膨、市場劇烈波動、利率調升，是導致資產價值下跌的原因。接近一半的受訪者預期，他們現在管理的資產，在這些大環境風險與地緣政治的影響下，還會再受到更多打擊。

另一個威脅資產管理行業的因素是「機器人顧問」的興起。使用演算法提供理財服務的市場，估計2027年管理的資產可達6兆美元。大型資產管理公司摩根大通對此已超前部署，2021年就以7億美元買下了英國的機器人投資顧問公司Nutmeg。

資產 財富 理財 投資人

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