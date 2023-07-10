矽谷科學家：量子電腦有望實現通用人工智慧

科技巨擘的量子電腦競賽近來明顯加快腳步。矽谷科學家和學者認為，AI進化正加速量子電腦商用化進程。量子電腦也將為實現「通用人工智慧」，提供一條可能路徑。

從人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT去年底推出後，矽谷各界對量子電腦的討論氣氛更為高漲。

討論之外，動作加速。2月，領跑的科技巨頭谷歌（Google）宣布，量子糾錯技術實現里程碑；近日傳出Google研發的量子電腦，算力比最強超級電腦「快47年」，這項研究結果尚待同儕審查。

Google的競爭對手也不遑多讓。

6月，微軟（Microsoft）和國際商業機器公司（IBM）傳出佳音；前者宣告克服關鍵硬體技術，朝10年內造出「量子超級電腦」藍圖邁進，後者在量子電腦的「準確性」方面取得成果，明年將設立歐洲第一座量子資料中心。

矽谷延續25年的「前沿運算技術大會」（NFIC），每年邀請各界深入探討一項重要科技，今年就以「量子計算時代來臨，應用為何」為主題。

大會主席王詩翰（Hans Wang）接受中央社採訪，表示AI技術躍進，將加速量子電腦開發進程，預計「2030年前會看見兩者結合產生的重要變革」。

王詩翰為全球第二大半導體公司資料科學家，專精人工智慧安全領域，他補充，早期對於量子電腦開發進程的預測是基於傳統科學，沒有考量AI工具，如今AI進化，就像「腦子變多了，量子科學家多出好幾倍」，因此，政府和企業正加倍投注資源，可望讓商用的量子計算服務提前到來。

這個預測在NFIC大會上成為各界共識，聖荷西州立大學電機工程副教授黃驍勇（Hiu-Yung Wong）是量子電腦領域重要學者，他告訴中央社，AI升級，會讓生產量子電腦過程中，極為困難的硬體開發和控制技術，得以實現。

量子電腦的主要功能在解決複雜運算問題。商業應用層面上，微軟在藍圖中形容，「量子超級電腦」是解決氣候變遷和糧食不安全的關鍵必須，攸關全球80億人口。

王詩翰說，科技界相信有龐大需求，以現況來看，各家AI競爭激烈，量子電腦則可能使訓練AI語言模型更有效率，這也是企業加速發展量子電腦的重要原因之一。

不過，王詩翰認為，量子時代來臨後，大眾在生活上，或許會發現科技裝置變得更靈敏便捷，但使用者體驗方面，未必會有重大使用變化；若把量子電腦喻為神童，它可以是特殊領域的天才，其他運算還是要靠CPU（中央處理器）和GPU（圖形處理器）。

另外，最近AI主播掀起爭議，利用換臉和擬聲技術詐騙的事件亦成為隱憂。

王詩翰提到，目前還未達到「通用人工智慧」（AGI）階段，AGI指的是機器人可以處理近似人類五官接收到的訊號，並且經運算、整合後，能解決任何人類有辦法解決的任何工作任務，「這還需要一段時間」。

值得一提的是，王詩翰認為，「量子電腦的技術突破，將提供一條通往AGI的可能路徑」。AI和量子電腦相輔相成之下，會以多快速度、還有何種形式來顛覆世界，值得期待。

2030年以前，量子霸權的競爭世界勢必更加暗潮洶湧。