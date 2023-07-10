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葉倫：美國經濟衰退風險仍未排除

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長葉倫還沒有排除美國經濟衰退的風險。歐新社
美國財政部長葉倫還沒有排除美國經濟衰退的風險。歐新社

美國財政部長葉倫還沒有排除美國經濟衰退的風險，她表示，經濟成長轉中庸是「適當且正常」，現在美國通膨還是太高。

葉倫周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對國家」（Face the Nation）訪問時指出，衰退的風險還「沒有完全消失」；在每月工作機會增長維持高水準後，終於依照預期正在減緩。「我們有個健康的經濟、很好的勞動力市場。通膨太高是我們與美國民眾的擔憂，所幸歷經時間後開始走低。」

葉倫說，她希望也相信，會有一條路能在健康的勞動力市場之中，壓低通膨。她看到的最新數據顯示，「我們正在這條路上」。

美國總統拜登上個月提到，他認為美國將可避免衰退，因為已經喊了11個月了，應該是不會來了。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）6月30日的分析報告，預測美國經濟的基線情境是，邁向今年底時，開始衰退，伴隨著消費溫和降低。

美國通膨估計6月將繼續降溫，不過，聯準會看重的一項物價壓力關鍵指標仍有令人不安的成長，可能促使聯準會（Fed）本月稍後的利率決策會議恢復升息。

美國本周三（12日）將公布6月消費者物價指數（CPI），預測年增率在3.1%，是2021年以來最小增幅。不計能源與食物的核心通膨率年比增幅預估仍有5%，雖也是2021年底以來的最小，但仍是聯準會目標的兩倍。

剛結束在中國大陸四天訪問的葉倫，強調她在北京曾對中方表達他們管制鎵、鍺出口的關切。雙方溝通管道現在重啟了，可隨時討論彼此關心的議題。葉倫也表示，拜登政府正考慮加強管控對外投資，但管制目標範圍會「非常狹窄」，不會對美國與中國大陸之間的雙邊投資帶來顯著影響。

美國 經濟衰退 通膨

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