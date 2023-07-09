柬埔寨總理籲烏克蘭勿用集束彈 警告：將禍害百年

法新社報導，針對美國宣布提供集束彈給烏克蘭的計畫，柬埔寨總理洪森9日呼籲烏國，不要使用集束彈，以免對自家人民危害長達百年。洪森並指，柬埔寨於1970年代初遭美國投放集束彈的「痛苦經歷」可為殷鑑。

洪森推文表示，若烏克蘭在國內的俄占區使用集束彈，「將會是烏克蘭人民未來多年最大的危險，或可能長達百年皆然」。洪森也表示，距離柬埔寨當年遭投彈已過半世紀，「還是沒有方法可以將它們全部消滅。」

法新社指，1960至1970年代的越戰期間，美國在柬埔寨、寮國等地投放數百萬枚炸彈，試圖攻擊共產勢力基地。美國當年投彈行動，及衝突後遺留的雷區，仍持續造成影響：已有約2萬名柬埔寨民眾於過去40年間，在誤觸地雷或未爆彈後喪生。

洪森表示，出於對烏克蘭人民的同情，敦促提供集束彈的美國總統拜登、接收的烏國總統澤倫斯基都不要在戰爭中使用集束彈，「因為真正的受害者將是烏克蘭人民。」

多個人道團體已對美方提供集束彈的決定表示強烈譴責；該種彈藥有可能因為未爆情況，在後續多年遺害一般平民。

華府先前表示，已獲基輔當局保證會將對平民的風險降到最低，拜登也坦言提供集束彈給烏國是項「困難的決定」。