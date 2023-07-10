巴隆：美企Q2財報考驗股市

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國大企業財報季本周開跑，由銀行業者打頭陣，由於市場預期美國企業第2季獲利減幅將是三年來最大，成為美股漲勢的最新考驗。巴隆金融周刊（Barron's）則指出，美企第2季財報不太可能嘉惠標普500指數，卻可望帶動銀行等表現較差的類股上漲。

摩根大通、富國銀行和花旗集團本周五（14日）發布財報。本周稍早，達美航空和百事（PepsiCo） 也將公布最新季報。 這些公司的業績表現都將為美國經濟受到升息的影響，提供重要線索。

分析師預期，標普500指數成分企業上季獲利將比去年同期下滑7.2%，為連續第三季下滑，減幅也是2020年第2季以來最大，將考驗美股漲勢。目前標普500指數比去年10月的低點高出23%，本益比由這波漲勢開始時的15倍升至19.2倍。

美國10年期公債殖利率上周五為4.1%，僅略低於標普500指數成份股的5.2%收益率為，美企第2季盈餘須大幅超過預期，才能證明當前股價合理，但這種情況不太可能發生。

不過，CFRA研究公司首席投資策略師史托沃指出，由於市場期待很低，因此有望帶來驚喜。在各類股中，非消費必需品業者上季獲利成長預估將最高，達到27%。

然而，如果今年一些贏家的上季財報未能令投資人驚豔，可能成為標普500指數的利空，非科技股可能是更好選擇的原因。

巴隆周刊指出，銀行股尤其是個不錯的押注。SPDR S&P Bank ETF今年下跌21%，本益比為7.7倍，不到景順S&P 500等權重ETF本益比15倍的一半。今春三家美國家銀行倒閉為股市帶來壓力。 但市場已反映大部分悲觀情緒，美國最大銀行的良好業績可能助漲銀行股。

美國 指數 標普

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