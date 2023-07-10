Fed淨資產轉負 爆信任危機

美國聯準會（Fed）去年開始積極升息後，因為須支付的銀行準備金利息增加，持有資產的收益又大致未變，導致實質淨資產轉負。外界憂慮，若市場對Fed的信心動搖，可能造成潛在衝擊。

日經新聞報導，Fed止於4月27日當周的H.4.1資產負債表數據顯示，評估Fed淨資產指標的「其他負債和資本」，為負32.7億美元。

依據Fed的會計準則，累積損失會登記在資產負債表中資產欄的「遞延資產」（deferred assets），名義上雖是資產，但布魯金斯學會指出，實際上與累計損失無異。Fed的4月底遞延資產超過520億美元，高於實收資本和盈餘，實質資產淨值等同淪為負值。

日經新聞指出，儘管這不會阻礙央行運作，但市場有兩個疑慮。風險之一是對這些央行發行的貨幣失去信心，若是緊張情緒升溫，可能會影響匯率。

另一風險則與央行獨立性有關，這就可能撼動市場。澳洲央行去年9月揭露資產淨值轉負後，當時的世銀總裁馬爾帕斯說，央行帳面價值轉負，將更需要絕對的政治支持。