歐盟碳邊境稅 有漏洞

英國金融時報（FT）報導，歐洲煉鋁業者警告，歐盟的碳邊境稅機制有漏洞，可能使中國大陸等出口國繞過這項規則，對歐盟大量出口低成本、高排碳的鋁製品。

歐盟提議的「碳邊境稅」將依據各項進口產品在製造過程中排放的二氧化碳量課稅，但其中的「碳邊境調整機制」（CBAM）規定，邊腳鋁料即使最初是用燃煤、油／氣電力提煉，在經過重新熔煉後，將被認為是零排碳產品。

挪威Norsk Hydro及德國Speira鋁業公司都表示，CBAM是在鼓勵歐盟以外的生產者儘可能搜集廢料熔煉，製成產品後銷往歐洲。Norsk Hydro指出，「這項漏洞使進口鋁製品能夠全面漂綠，並削弱CBAM防止排碳的效果」。鋁料輕而耐用，是製造飛機、電動車及太陽能組件的重要原料，但煉製時需耗用大量電力，有「固態電力」之稱。煉鋁業占全球工業排碳量的3%。

CBAM今年10月將開始試行，不會對適用產品課徵碳邊境稅，預定2026年開始對鋁、鐵、鋼、肥料及氫氣等七大產業課稅。

然而，上述的漏洞將削弱碳邊境稅的減碳效果。據歐洲鋁業貿易團體指出，歐盟業者每提煉1公斤鋁料，平均排放6.8公斤的二氧化碳，而全球平均排碳量為16.1公斤。