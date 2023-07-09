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看好電動車商機 這家做尿布日廠也轉做電池材料

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本化學材料大廠日本觸媒在尿布材料擁有高市占率，但隨著市場競爭日益激烈，該公司開始轉向開發車用電池材料。圖／擷至日本觸媒官網
日本化學材料大廠日本觸媒在尿布材料擁有高市占率，但隨著市場競爭日益激烈，該公司開始轉向開發車用電池材料。圖／擷至日本觸媒官網

靠尿布事業壯大的日本化學材料製造商日本觸媒（Nippon Shokubai），正尋求在車用電池市場，找到更廣大的一片天。

日經新聞報導，日本觸媒是全球最大的高吸水性樹脂（SAP）生產商，這種材料主要用在需要吸收並留住液體的紙尿布等產品。但隨著這種材料變成大宗商品、競爭廠商愈來愈多，促使日本觸媒認為有必要發展新事業。日本觸媒社長野田和宏指出，SAP海外製造商的崛起，加劇了競爭，一些SAP產品變成商品，價格下跌。

日本觸媒正把事業重點轉向已註冊商標的「Ionel」車用鋰離子電池電解鹽（electrolyte salt），該公司將投資海外工廠，計劃2025年前提高Ionel的產量八倍。

鋰離子電池在極高溫或極低溫的環境下，會流失電池容量，Ionel能幫助穩定在極端溫度下的電池表現，並大幅提升電動車的續航力。

日本觸媒已斥資40億日圓（2,790萬美元），入股一家中國大陸車用電池電解質製造商，希望能在2025年前，於當地擁有足以生產12,000公噸Ionel的產能。日本觸媒也正與法國化工業者阿科瑪（Arkema）合作，透過合資公司在歐洲推出Ionel。

日本觸媒電池材料營業部長水田圭一郎表示：「電解質領域十多年來都沒有進步」、「我們在內部討論開發丙烯酸（指SAP）以外材料的急迫性後，開始研究電池材料。」

日本觸媒去年度改組營運為兩大部門：材料和解決方案。材料部門掌管SAP和其他現有的賺錢商品，解決方案部門則負責具有成長潛力的高附加價值產品，包括電池原料。該公司計劃在2031年3月止的會計年度前，提高解決方案部門的營收占比至50%以上，高於2021年度的約30%。

由於日本觸媒也供應活性成分給中分子藥物這塊日漸成長的市場，因此解決方案部門也將聚焦於醫療產品，預估醫療事業規模最快2030年度將達到100億日圓。解決方案部門也掌管氫氣製造和處理汙水會使用到的原料。

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