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和微軟打對台！Google押注醫療AI計畫 對醫療問題提供專業回答

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
Google正在測試一項AI訓練計畫，能對醫療問題提供專業回答。路透
Google正在測試一項AI訓練計畫，能對醫療問題提供專業回答。路透

Google正在測試一項人工智慧（AI）訓練計畫，能對醫療問題提供專業回答，與微軟等把AI用於醫療產品的對手相競爭。

華爾街日報（WSJ）報導，去年11月發布的聊天機器人ChatGPT，能流暢回答不同主題的問題，引發全美醫療體系都在實驗把這項技術用於病患照護。OpenAI最密切的商業合作夥伴微軟4月已攜手醫療軟體公司Epic，打造自動草擬病患訊息的工具，醫療院所也正透過微軟的雲端服務，測試OpenAI的GPT演算法，摘要醫生筆記或生成提醒訊息。

Google則在押注其醫療聊天機器人「Med-PaLM 2」回答醫療問題的準確度，會高於一般用途的聊天機器人，因為Google以醫療證照考試的問答訓練Med-PaLM 2。

知情人士透露，Google今年4月開始與Mayo診所等醫學研究中心客戶，測試這套系統。Google 4月告知員工，若有受信賴程度不亞於醫療助理的AI模型，有望「接觸醫生管道較有限的國家，帶來龐大價值」。

這類產品可望提振Google等公司的雲端運算業務。Google於2021年在明尼蘇達州Mayo診所總部附近開設辦公室，從事能使用Mayo數據的計畫。Mayo在6月宣布，將用Google的AI模型建立查詢病歷紀錄的內部搜尋工具。

不過，過去科技業者投入醫療領域的努力，有時難以轉化成長久的獲利。醫界領袖和倫理學家指出，若以新方式使用病患健康數據，就須告知病患，市面上的新工具也須經過評估，而且這類AI工具的回答可能不被醫生認可，卻還是會影響病患。

醫生也發現，Med-PaLM 2的回答所包含的不精確或不相關內容，比其他類似服務還多，暗示這項計畫仍面臨和其他聊天機器人相同的「一本正經地胡說八道」問題。

華爾街日報 OpenAI 醫學 ChatGPT Google 微軟

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