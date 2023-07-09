管制材料出口又施壓企業 雷諾主席憂：中國風暴在歐洲電動車市場上醞釀

中國對鎵、鍺等重要電池材料出口進行管制，又讓特斯拉承諾其在中國的事業要「促進社會主義價值觀」，儼然已成為電動車市場的新要角。中國大動作介入電動車市場的行為，引起了法國雷諾集團主席盛納德的擔憂，認為中國風暴即將來襲。而特斯拉為了繼續在中國市場分一杯羹，也與北京達成共識，做出讓步，讓北京成為電動車市場的新共主。

材料出口管制引擔憂

根據《路透社》報導，法國雷諾汽車集團主席盛納德8日向《路透社》表示，一場「中國風暴」正在歐洲電動車市場頭上醞釀。盛納德指出，中國先前決定對鎵、鍺等重要電池材料出口進行管制，凸顯了歐洲對中國過度依賴的風險，有急迫的需求要建立耗資龐大、但屬於自己的材料供應鏈。

盛納德認為，歐洲應該開始發展除了電能以外的替代燃料選擇，如利用微生物發電的電燃料，或是氫電池，來避免若有一天美中真的全面走向貿易戰，歐洲車商會因為沒有關鍵材料而無車可用的窘境。

向北京屈服

除了海外市場開始擔憂中國政府的介入，無獨有偶，在中國國內生存的電動車商也開始面臨中國政府的壓力。英國《金融時報》指出，特斯拉因受到北京的壓力，以及不想放棄中國電動車市場大餅的狀況下，加入了其他中國電動車商，簽署一份承諾要促進「核心社會主義價值觀」的公開信。

外界指出，這份信件是由中國工業與資訊化部主導的，似乎在預告各大車商在中國暫停瘋狂的削價競爭。為了在中國市場拿下最大市佔率，特斯拉與其主要競爭對手比亞迪在中國市場瘋狂的降價，讓其他小車商快要失去生存空間。此外，特斯拉作為唯一一個簽署該公開信的外國車商，也讓外界看出了馬斯克並不想放棄中國這個佔全球營業額1/3的超級大餅。

【更多精采內容，詳見 】