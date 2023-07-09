十年超5萬起補貼措施！日媒：補貼競賽給全球自由貿易蒙上陰影

集微網消息，據日經亞洲評論撰文，隨著許多國家轉向補貼和其他保護主義產業政策以應對供應鏈短缺和與競爭對手的競爭，全球自由貿易正面臨新的攻擊。

事實上，有害於自由貿易的補貼激增，過去十年間，全球發放補貼和其他國家干預的數量增加了150%，達到50,000多起。在許多情況下，政府對當地投資和生產給予優惠待遇，理由是需要重建汽車、半導體和其他戰略產品的供應鏈。

此外，烏克蘭危機加劇了這一趨勢，加劇了世界的不穩定和分裂，迫使許多國家重新審視其經濟安全。

今年5月，美國總統拜登在演講中強調，美國所有稅收都將用於美國製造商、產品和員工。2022年，國會通過了兩項旨在支持國內工業的法案。《減少通貨膨漲法案》包含3,690億美元的聯邦支出，用於能源安全和氣候措施。大約在同一時間頒布的《CHIPS和科學法案》為國內半導體生產提供500億美元的補貼。

這兩項法案都旨在以犧牲外國競爭對手為代價來培育本地產業。稅收抵免僅適用於在北美組裝的電動汽車。《晶片法案》禁止補貼接受者在10年內擴大在中國的晶片相關投資。

這種內向型產業政策正在蔓延。根據歐洲研究機構「全球貿易警報」的數據，到2022年，全球將出現超過50,000項可能阻礙自由競爭的補貼和其他國家干預措施。三年來，旨在支持企業的補貼數量增加了約60%，佔國家支持總額的一半。

從價值來看，近一半的貿易現在受到補貼的影響，比十年前增加了10個百分點以上。「許多國家正試圖通過補貼來提高競爭力。」東京國際貿易與投資研究所客座研究員鈴木宏明提到。

除了仲裁貿易爭端外，世界貿易組織還制定了政府補貼和補貼貿易規則。它將「禁止」任何形式的對出口給予優惠待遇或促進國內含量高於進口的國家支持。

通常很難確定某項補貼是否違反世貿組織規則，但真正的問題是仲裁機構本身已經功能失調。美國在2019年底阻止了世貿組織上訴機構的任命，導致貿易法庭目前法官人數太少而無法正常運作，從而為可疑的救濟金增加提供了空間。

美國長期以來一直是自由貿易的捍衛者，但現在不再是了。面對來自中國日益增長的威脅，該國在擁抱開放經濟方面變得更加謹慎。在川普擔任美國前總統期間，它甚至與中國展開了激烈的關稅戰。

不過，文章也指出，儘管各種貿易限制蔓延，但自由貿易仍然存在並發揮作用。由於各國之間自由貿易協定和其他貿易協定的增加，全球關稅大多下降。根據世界銀行的數據，日本、美國和歐洲的工業產品平均關稅從1990年3%左右降至6%，到2020年降至2%以下。中國的這一比例從2000年加入世貿組織前的10%以上降至2020年的3%以下。

但補貼的增加已成為國際貿易的嚴重拖累。美國和中國這兩個提供最多補貼的國家現在作為貿易夥伴的相互依賴程度有所降低。聯合國貿易和發展會議在六月的一份報告中表示：「大型經濟體持續的內向型政策可能會導致貿易限製措施增加，從而抑製國際貿易增長。」

貿易和經濟往往是同步增長的。國際貨幣基金組織估計，如果全球經濟進一步碎片化，全球人均實際收入將下降1%至2%。在補貼戰爭中，沒有贏家。