蘋果將推摺疊式MacBook？傳與面板商洽談中 最快2025年發表

南韓媒體BusinessKorea引述消息人士報導，蘋果公司（Apple）正與面板供應業者討論推出一款可折疊的MacBook筆電機型，有望提振市況低迷的面板市場。

南韓業界人士6日透露，預料蘋果最快2026年推出一款折疊式筆電，目前正與供應商洽談中，同時計劃2025年發表，並在2026年推出。

南韓業者也正配合筆電專用折疊OLED面板的研發及生產計畫，以迎接資訊科技裝置折疊面板市場的到來。

在南韓面板業界，三星顯示器公司（Samsung Display）已決定投入4.1兆韓元（31億美元），在2025~2026年生產8.6代OLED面板；樂金顯示器（LGD）則投資用於平板電腦的中型OLED面板產線。

以面板業來說，大尺寸面板較為有利可圖，儘管達到高解析度的難度也較高。據此來看，筆電折疊螢幕的獲利空間比智慧手機折疊螢幕更大。

南韓製造商已發表首度採用OLED面板的筆電，但尚未推出採用折疊OLED面板的筆電。三星電子目前僅取得折疊筆電的商標權。

目前稱霸折疊筆電市場的業者是華碩（2357），華碩在去年9月推出全球首款採用17吋折疊OLED螢幕的筆電ZenBook 17 Fold OLED，該產品採用的面板來自中國大陸面板廠京東方。