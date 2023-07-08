快訊

好市多起司驗出致癌物致電顧客召回 食藥署調查中

教授爆性騷「要女學生互摸、傳裸照」 真理大學啟動性平調查

蘋果將推摺疊式MacBook？傳與面板商洽談中 最快2025年發表

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
南韓媒體BusinessKorea引述消息人士報導，蘋果正與面板供應商洽談推出一款可折疊的MacBook機型，有望提振市況低迷的面板市場。美聯社
南韓媒體BusinessKorea引述消息人士報導，蘋果正與面板供應商洽談推出一款可折疊的MacBook機型，有望提振市況低迷的面板市場。美聯社

南韓媒體BusinessKorea引述消息人士報導，蘋果公司（Apple）正與面板供應業者討論推出一款可折疊的MacBook筆電機型，有望提振市況低迷的面板市場。

南韓業界人士6日透露，預料蘋果最快2026年推出一款折疊式筆電，目前正與供應商洽談中，同時計劃2025年發表，並在2026年推出。

南韓業者也正配合筆電專用折疊OLED面板的研發及生產計畫，以迎接資訊科技裝置折疊面板市場的到來。

在南韓面板業界，三星顯示器公司（Samsung Display）已決定投入4.1兆韓元（31億美元），在2025~2026年生產8.6代OLED面板；樂金顯示器（LGD）則投資用於平板電腦的中型OLED面板產線。

以面板業來說，大尺寸面板較為有利可圖，儘管達到高解析度的難度也較高。據此來看，筆電折疊螢幕的獲利空間比智慧手機折疊螢幕更大。

南韓製造商已發表首度採用OLED面板的筆電，但尚未推出採用折疊OLED面板的筆電。三星電子目前僅取得折疊筆電的商標權。

目前稱霸折疊筆電市場的業者是華碩（2357），華碩在去年9月推出全球首款採用17吋折疊OLED螢幕的筆電ZenBook 17 Fold OLED，該產品採用的面板來自中國大陸面板廠京東方。

南韓 MacBook 筆電 Apple

延伸閱讀

韓續禁日8縣水產！民眾普遍反對憂「排海會汙染海水」

南韓發布研究報告 指福島核處理水排放影響「可忽略無視」

南韓力圖成為AI重鎮 在記憶體晶片的主導地位是一大優勢

果迷注意！換機潮要來了

相關新聞

美股債本周雙雙下跌！投資人篤定Fed再升息 專家：別指望財報季帶動大漲

美國股債市本周雙雙下跌，經濟數據表現強健，強化投資人認為聯準會（Fed）本月底還會繼續升息的預期心理。而在目前股價偏高的...

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，目前尚未看見美國經濟出現急轉直下惡化的訊號，主要關鍵在於此...

聯合國AI峰會 9人形機器人亮相：不會反抗、不搶工作

聯合國(UN)舉辦為期兩天的「永遠的人工智慧」(AI for Good)峰會7日在瑞士日內瓦落幕，會中焦點莫過於九具各有...

AI幫助處理大量計算 數學家卻不滿「數學淪算術」

歐基里德的「幾何原本」2000多年來一直是數學論證和推理的典範，直到20世紀數學家們不願再將數學建立在直觀的幾何基礎，而...

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

人工智慧(AI)熱潮爆發後，許多職業似乎都面臨飯碗被搶的危機，而程式工程師可能是其中最兩極化的群體：會寫AI程式的工程師...

蘋果8月公布財報 聚焦iPhone 15和頭戴裝置進展

蘋果（Apple）將於8月4日公布財報，iPhone 15新品展望、擴增實境頭戴裝置Vision Pro出貨、中國和印度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦