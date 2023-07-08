快訊

好市多起司驗出致癌物致電顧客召回 食藥署調查中

教授爆性騷「要女學生互摸、傳裸照」 真理大學啟動性平調查

美國就業數據「熱」！ 前財長桑默斯示警： Fed有必要進一步升息

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
前美國財政部長桑默斯表示，美國通膨率雖已從去年巔峰大幅降下來，但經濟數據仍「熱」，貨幣政策仍有進一步緊縮的必要。圖／美聯社
前美國財政部長桑默斯表示，美國通膨率雖已從去年巔峰大幅降下來，但經濟數據仍「熱」，貨幣政策仍有進一步緊縮的必要。圖／美聯社

美國財政部長桑默斯警告，美國通膨率雖已從去年巔峰大幅降下來，但決策官員切勿太自滿，他指出日前公布的6月非農就業數據很「熱」，貨幣政策仍有進一步緊縮的必要，而美債殖利率7日應聲勁揚，已反映市場對中期利率進一步走高的預期。

彭博資訊報導，桑默斯7日接受彭博電視台「華爾街一周」節目訪問時說：「從來沒人想過我們（美國）會是個基礎通膨率8%的國家。所以利率已降下來的事實，不應與所謂『我們有信心，我們正踏上一切安好之路』混為一談。」

桑默斯並且評論數小時前出爐的美國6月非農就業報告，形容最新就業數據很「熱」，包括上月就業人數新增20.9萬人，儘管不如市場預期，他強調此數基本上是美國成年人口成長幅度的兩倍。最新就業報告另顯示工資年增幅達4.4%，比預期大。

他還提到其他強勁的數據，包括房市景氣轉強，以及消費者信心改善。縱有某些經濟指標顯示經濟走軟，債市仍湧現賣壓，反映市場預期聯準會Fed）將不得不進一步提高利率。

美國2年期公債殖利率6日升破5%，攀抵2007年來最高水準，5年期公債殖利率也接近去年10月觸及的2007年高點。期貨價格顯示，交易員預期Fed今年還會至少升息一次。

這位哈佛大學教授指出，債市殖利率竄升，反映的是中期利率對Fed必須進一步升息這個現實的「適當調整」，他預期「隨著更多數據出爐，還會見到進一步的調整」。

下周三，美國將公布消費者物價指數（CPI），彭博訪調經濟學家目前估計6月CPI年增率為3.1%，較5月的4%趨緩，更已從2022年6月升破9%的水準大幅滑落。剔除食物和能源的核心CPI年增率估為5%。

然而，Bianco Research創辦人Jim Bianco認為，6月CPI年增幅即使趨緩，也主要反映基期效應因素，亦即跟去年6月高峰相比趨緩不足為奇。去年6月時，能源價格正攀抵高峰。

美國 CPI Fed 聯準會 債市 通膨

延伸閱讀

美股債本周雙雙下跌！投資人篤定Fed再升息 專家：別指望財報季帶動大漲

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

葉倫邀大陸女學者餐敘 談「決策桌上唯一的女性」經驗

對平民下死刑？美證實提供烏集束彈藥 人道組織譴責：未出生就成受害者

相關新聞

美股債本周雙雙下跌！投資人篤定Fed再升息 專家：別指望財報季帶動大漲

美國股債市本周雙雙下跌，經濟數據表現強健，強化投資人認為聯準會（Fed）本月底還會繼續升息的預期心理。而在目前股價偏高的...

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年，富邦金首席經濟學家羅瑋表示，目前尚未看見美國經濟出現急轉直下惡化的訊號，主要關鍵在於此...

聯合國AI峰會 9人形機器人亮相：不會反抗、不搶工作

聯合國(UN)舉辦為期兩天的「永遠的人工智慧」(AI for Good)峰會7日在瑞士日內瓦落幕，會中焦點莫過於九具各有...

AI幫助處理大量計算 數學家卻不滿「數學淪算術」

歐基里德的「幾何原本」2000多年來一直是數學論證和推理的典範，直到20世紀數學家們不願再將數學建立在直觀的幾何基礎，而...

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

人工智慧(AI)熱潮爆發後，許多職業似乎都面臨飯碗被搶的危機，而程式工程師可能是其中最兩極化的群體：會寫AI程式的工程師...

蘋果8月公布財報 聚焦iPhone 15和頭戴裝置進展

蘋果（Apple）將於8月4日公布財報，iPhone 15新品展望、擴增實境頭戴裝置Vision Pro出貨、中國和印度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦