財星500大企業CEO 都在讀什麼書？
財星雜誌（Fortune）對進入其500大企業排行榜上的企業執行長進行一項調查，詢問他們「去年讀過最好的書是哪本」，結果發現大家的偏好各有不同，推薦的書籍五花八門，唯有四本書獲得超過一位執行長的提名。
最多人提出的一本書，就是講述有關全球半導體霸權戰爭的暢銷書《晶片戰爭》（Chip War），共有四名執行長推薦這本書。財星雜誌執行長墨瑞表示，如果電腦晶片是新時代的石油，那麼《晶片戰爭》這本書，就等於是標普全球副董事長尤金（Daniel Yergin）的暢銷書《石油世紀》（The Prize）的現代版，是所有嘗試了解這個時代的地緣政治經濟的人必看的書。
另外三本書則各獲得兩位執行長提名：其中一本是《聖經》，這本書並未出現在過去的調查中，或許暗示在現在這個時代，許多人需要神的指引。另外兩本則分別是三名麥肯錫公司主管共同出版的「CEO Excellence」，以及撰寫奇異公司（GE）已故執行長威爾許（Jack Welch）傳奇一生的「Power Failure」。
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