美國勞工辭職勢頭趨緩 預示勞動市場降溫
華爾街日報報導，美國勞工辭職勢頭正在從新冠疫情後的頂峰逐漸下降，這也顯示聯準會（Fed）大幅升息之後，原本超熱的勞動市場正在降溫中。
根據美國勞工部的資料，5月美國自願性辭職人數減少到400萬人，比2021年11月時的頂峰減少約50萬人。今年3~5月平均辭職率（辭職人數占總就業人數比率）為2.5%，低於2~4月時的3%，也只比疫情之前的水準略高。
辭職率下降，進一步顯示勞動市場正在趨於緩和，但企業僱用勢頭仍強。今年1~5月企業平均每月增聘31.4萬人。
經濟學者指出，如果自願性辭職人數減少是因為雇主對勞工的需求趨緩，則可能顯示勞動市場正在軟化，因為員工可能對另謀高就的信心下降，或覺得本身的薪資議價能力下降，而另一項原因則是勞工對現職感到滿意。
另外，上周首度申領失業給付人數增加，不但比年初時的人數增加20%，而且所有勞工的每周平均工時也下降，這往往是企業增加裁員人數的前兆。
美國整體經濟情勢顯然正趨於溫和，5月消費支出降到2021年底以來最低，且工資上升速度也已減緩。
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