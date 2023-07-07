俄烏開戰邁入500天 美擬提供烏克蘭集束彈

俄烏戰爭於8日邁入第500天。美國國家廣播公司新聞網（NBC）6日獨家披露，一群美國前國安高官與克里姆林宮重要人士密談，目的是為結束俄烏戰爭的協商打下基礎。美國政府稱未批准支持，俄國則否認。此外，美國傳最快7日宣布提供烏克蘭集束彈，但人權團體反對。

NBC消息來源是聽取相關簡報的四名前官員和兩名現任官員。至少一次的會面對象是俄國外交部長拉夫羅夫，於4月跟該小組成員在紐約會面數小時。

前任和現任官員透露，與拉夫羅夫會面人士是前外交官兼即將卸任的「外交關係協會」會長哈斯，小組成員包括歐洲事務專家凱強與俄國事務專家葛拉罕，兩人都是前白宮與國務院官員跟外交關係協會研究員。

列入議程的是俄烏戰爭部分最棘手的問題，像是烏克蘭或許永遠不能解放的俄占領土結局，及尋找雙方都還能忍受的渺茫外交下台階。

涉及此事的前美方官員不是沒有回應置評請求，就是拒絕公開發表評論。美國國務院發言人聲明表示：「拜登政府沒有認可批准這些會談。正如我們不斷在說的，我們不會在烏克蘭不在場的狀況下討論烏克蘭事務。」

紐約時報、華盛頓郵報和華爾街日報和路透等媒體相繼報導，美國政府最快8日宣布提供烏克蘭155公釐榴彈砲用的集束彈藥等武器。烏克蘭長期呼籲西方援助這類武器，五角大廈稱這些武器在對付俄軍、裝甲部隊和戰壕內的俄軍有效。

然而，國際非政府組織「人權觀察」呼籲俄烏雙方停止使用集束彈藥，並敦促美方不要提供。目前已有逾120國禁用集束彈藥，這類彈藥通常會釋放大量微型炸彈，造成大範圍殺傷效果，就算微型炸彈當下沒爆炸，日後仍可能威脅平民生命安全。