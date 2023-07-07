Fed利率需升得更高、更久？美銀：因緊縮政策適得其反

美銀（Bofa）策略師說，美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策，意在從金融體系收回流動性，藉此引導過熱的經濟降溫，卻可能導致利率必須升得更高、更久，招致適得其反的後果。

美銀利率策略師艾克瑟發布研究報告指出，Fed縮減資產負債表規模並祭出一連串升息行動，不但未傷害美國經濟並打擊股市，反而可能協助儲蓄者透過銀行存款利息和投資美國公債賺得更多收益，進而助長消費和財富效應。這可能有助於解釋，今年來美股標普500指數何以能躍漲約15%。

Fed落實量化緊縮（QT）計畫，也就是縮減其資產負債表規模，讓持有債券到期後不再投入債市或予以出售，藉此降低貨幣供給，已把2020年新冠肺炎疫情期間挹注的流動性收回一些。截至6日為止，Fed資產負債表規模已經縮減，從一年前的8.5兆美元減為7.7兆美元。

同時，為了制伏高通膨，Fed自去年3月啟動升息循環以來，歷經十次例會累計提高利率整整5個百分點，聯邦資金利率目標區間如今升至5.00%~5.25%。理論上，利率升高會加重企業和消費者的借貸成本，並且降低股票相對於美國公債的投資吸引力，進而減緩投資和經濟成長。

然而，艾克瑟指出，2023年的情況完全不是這麼一回事。

隨著Fed從債市後退一步，民間投資人補位接棒大買新發行美債，這產生一種效應：從投資人手上或銀行存款帳戶吸走更多資金、轉進美國公債，因為美債殖利率已隨Fed升息而升到2008年金融海嘯以來最高水準。

如此一來，Fed緊縮政策非但未從金融體系吸走資金，結果反倒是民眾的錢從一個管道轉向另一種管道，同時還提高了付給儲戶的利息。

艾克瑟在6日與MarketWatch分享的這份報告中寫道：「由於銀行存款利率遠低於債券殖利率，那意味民眾的金融財富產生更多收益，因為債券利率走高了。」結果便是「資產轉換」，「因此吸收流動性並未真的降低大眾的金融資產，只是民眾持有金融資產的組成改變罷了」。

儘管Fed提高利率對中小企業構成與日俱增的壓力，導致今年3月矽谷銀行（SVB）等幾家區域銀行倒閉，但另一方面，儲戶卻受惠於利率走高，一改過去十多年來存款和債券投資收益幾近於零的情況。

話雖如此，金融市場現在仍面臨一大風險：Fed為了要達成減緩經濟成長以壓制通膨的目標，或許必須把利率升得更高、更久。

艾克瑟說：「並未因為Fed吸收流動性，而導致家庭財富損失，他們只是把錢轉到收益更高的政府公債停泊。對Fed來說，這意味QT在減緩需求方面或許力道不夠，意味Fed利率路徑比市場價位目前預期的水準更高、在更高水準維持更久的風險更大了。」

美銀預測，最可能發生的情境是，Fed的有效政策利率也許會升到5.6%才觸頂。對照目前Fed目標利率區間的上緣在5.25%，那意味Fed日後將再升息兩次。目前Fed資金期貨市場價格顯示，交易員預期Fed在今年尾或明年初可能反手降息，但美銀經濟學家團隊則認為，Fed仍將繼續維持利率在高檔至少到2024年5月。