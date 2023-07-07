美國6月就業稍弱…7月Fed再度升息機率仍高 美股期指平盤波動

美國6月就業數據偏弱，非農就業人數僅增加20.9萬，遠低於5月數字及市場預估；每周工時略增，勞動參與率持平，顯示勞動市場漸趨溫和，但薪資升幅比5月略高。預料6月就業報告並不會影響聯準會（Fed）7月底會議將進一步升息的決策。美股期指在平盤附近狹幅波動，美元走低。

美國勞工部7日公布，6月非農就業人數增量比5月時的30.6萬人（修正數）明顯減少，也低於市場預估的23萬人；另外4月及5月就業人數也遭下修，顯示就業市場緊俏情勢稍稍緩解。

上月民間部門就業僅增加14.9萬人，比5月時的增加28.3萬人遠遜，也低於預估的增加20萬人。其中製造業增加7千人，優於預估，也比5月時減少2千人好轉。

平均時薪比5月增加0.4％，高於預估及5月時的0.3%升幅；比去年同期上升4.4%，高於預估的4.2%，及5月時的4.3%年升幅，顯示工資升速並未持續下降。平均每人每周工時略增0.1小時，為34.4小時，也略高於預估的34.3小時。

失業率比5月下降0.1個百分點，為3.6%，符合預估；勞動參與率持平，為62.6%，也符合預估。

就業不足率（U6）上升0.2個百分點，為6.9%，顯示從事兼職工作的人數增加。

經濟學者表示，6月就業人數偏弱，但薪資升幅略高，顯示工資上升壓力未減，因此Fed於7月底會議時恢復升息1碼的機率升高，但9月是否連續升息的不確定性則升高。