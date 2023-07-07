快訊

日本核監管機構批准了 東電將可開始排放百萬噸福島核廢水

一起從歌唱賽出道！李玟驟逝 鄭秀文沉默一天喊「痛苦我懂」

日本日薪資漲幅達預期兩倍 引發央行可能提前調整政策揣測

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本5月薪資漲幅年增2.5%，是市場預期的兩倍多。路透
日本5月薪資漲幅年增2.5%，是市場預期的兩倍多。路透

日本厚生勞動省7日發布的最新數據顯示，日本勞工5月名目薪資較去年同期增加2.5%，比分析師預期的1.2%，高出一倍多，經常性薪資也年比增加1.8%，為28年以來最大增幅，引發市場揣測，日本銀行（央行）可能應該提前調整其寬鬆貨幣政策，日圓兌美元7日盤中升值0.4%。

路透指出，全球金融市場一直密切關注日本的薪資數據，因為日銀總裁植田和男曾強調，薪資增長是審議是否該調整政策時的一大關鍵考量。

日本法政大學教授、經濟學專家山田久說：「如果通膨率穩定在2%左右，名目薪資漲幅加速到3%～3.5%，就有可能為日本央行捨棄（前總裁）黑田時代的寬鬆貨幣框架，創造條件。」

日本最大工會組織「日本勞動組合總連合會」（RENGO）表示，今年與主要企業談判後，企業已同意平均調加工資3.58%，是1993年的最大加薪幅度。一位勞動省官員說，這項「春鬥」的勞資協商結論，未來幾個月將開始顯現在政府的薪資統計。

5月日本名目薪資漲幅雖然驚人，但計入漲更兇的通膨之後，實質薪資仍較去年同期縮減1.2%，是連續第14個月實質薪資年比偉縮，但減幅比經濟學家的預期還小。薪資增幅趕不上物價飛漲，將會拖累家庭購買力。

今天發布的另一項數據就印證了家庭支出減少。5月日本家庭支出年減4%，連續第三個月下降，且減幅遠大於市場預估。分析師表示，今年全年日本實質薪資都將縮水。

日本央行 薪資

延伸閱讀

MLB／直言日美棒球差很多 千賀滉大：好球帶完全相反

日本核監管機構批准！東電將可開始排放百萬噸福島核廢水

棒球／陽岱鋼曾想過直接旅美 解釋日美訓練差異

日本核監管機構准了 東電將排逾百噸核處理水

相關新聞

經濟預料維持疲軟 國際金價下半年可望有撐

世界黃金協會（WGC）發布的報告指出，全球經濟的不確定性使黃金需求居高不下，國際金價今年來保持穩定，隨著主要央行開始步入...

美國經濟太強晃倒全球股債市 市場憂重演去年股債雙殺

美國6月民間就業數據火熱，增添了聯準會（Fed）將繼續升息的預期，再加上其他主要央行還在緊縮貨幣政策，全球公債殖利率續揚...

日本日薪資漲幅達預期兩倍 引發央行可能提前調整政策揣測

日本厚生勞動省7日發布的最新數據顯示，日本勞工5月名目薪資較去年同期增加2.5%，比分析師預期的1.2%，高出一倍多，經...

6月激增49.7萬個工作 幾為5月兩倍 遠超預期

薪資處理公司ADP 6日發布報告指出，6月私營企業激增49萬7000個工作，遠高於5月下修後的26萬7000個，也遠優於...

好市多6月同店銷售再度下滑 要怪油價下跌

美國量販店巨擘好市多（Costco）6月同店銷售再度下滑，但主因是汽油價格下跌拖累，而非消費者縮手。

美國FDA全面批准阿茲海默症新藥！可望延緩腦部退化5個月

美國食品暨藥物管理局（FDA）6日全面批准阿茲海默藥物lecanemab（藥品名為Leqembi），未來將列入美國政府「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦