日本日薪資漲幅達預期兩倍 引發央行可能提前調整政策揣測

日本厚生勞動省7日發布的最新數據顯示，日本勞工5月名目薪資較去年同期增加2.5%，比分析師預期的1.2%，高出一倍多，經常性薪資也年比增加1.8%，為28年以來最大增幅，引發市場揣測，日本銀行（央行）可能應該提前調整其寬鬆貨幣政策，日圓兌美元7日盤中升值0.4%。

路透指出，全球金融市場一直密切關注日本的薪資數據，因為日銀總裁植田和男曾強調，薪資增長是審議是否該調整政策時的一大關鍵考量。

日本法政大學教授、經濟學專家山田久說：「如果通膨率穩定在2%左右，名目薪資漲幅加速到3%～3.5%，就有可能為日本央行捨棄（前總裁）黑田時代的寬鬆貨幣框架，創造條件。」

日本最大工會組織「日本勞動組合總連合會」（RENGO）表示，今年與主要企業談判後，企業已同意平均調加工資3.58%，是1993年的最大加薪幅度。一位勞動省官員說，這項「春鬥」的勞資協商結論，未來幾個月將開始顯現在政府的薪資統計。

5月日本名目薪資漲幅雖然驚人，但計入漲更兇的通膨之後，實質薪資仍較去年同期縮減1.2%，是連續第14個月實質薪資年比偉縮，但減幅比經濟學家的預期還小。薪資增幅趕不上物價飛漲，將會拖累家庭購買力。

今天發布的另一項數據就印證了家庭支出減少。5月日本家庭支出年減4%，連續第三個月下降，且減幅遠大於市場預估。分析師表示，今年全年日本實質薪資都將縮水。