勃肯鞋今或明年可能在美掛牌上市 估值超過60億美元
彭博資訊報導，背後有酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）支持的私募股權公司L Catterton，正為旗下傳奇品牌勃肯鞋（Birkenstock）考慮策略選項，包括IPO上市。知情人士之一透露，這家知名德國鞋履製造商的估值可能超過60億美元。
L Catterton正與高盛集團和摩根大通等顧問洽談，今年或明年就可能讓勃肯鞋在美國掛牌上市，但尚未做成最後決定。
此時距離該私募股權公司和億萬富豪阿諾特（Bernard Arnault）家族投資公司收購勃肯鞋多數股權已超過兩年，當時後者的估值是49億美元。勃肯鞋創辦人Christian Birkenstock和Alex Birkenstock兩兄弟至今仍持有部分股權。
因與迪奧（Dior）、Manolo Blahnik和范倫鐵諾（Valentino）在內的時尚品牌合作打造聯名鞋款，有近250年歷史的勃肯鞋現在是高人氣的時髦配件。
美國IPO市場近來展現脫離深度低迷的跡象。餐飲連鎖集團卡瓦（Cava）上月IPO募資3.66億美元、超額完成目標後，股價已飆漲78%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言