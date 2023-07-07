勃肯鞋今或明年可能在美掛牌上市 估值超過60億美元

彭博資訊報導，背後有酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）支持的私募股權公司L Catterton，正為旗下傳奇品牌勃肯鞋（Birkenstock）考慮策略選項，包括IPO上市。知情人士之一透露，這家知名德國鞋履製造商的估值可能超過60億美元。

L Catterton正與高盛集團和摩根大通等顧問洽談，今年或明年就可能讓勃肯鞋在美國掛牌上市，但尚未做成最後決定。

此時距離該私募股權公司和億萬富豪阿諾特（Bernard Arnault）家族投資公司收購勃肯鞋多數股權已超過兩年，當時後者的估值是49億美元。勃肯鞋創辦人Christian Birkenstock和Alex Birkenstock兩兄弟至今仍持有部分股權。

因與迪奧（Dior）、Manolo Blahnik和范倫鐵諾（Valentino）在內的時尚品牌合作打造聯名鞋款，有近250年歷史的勃肯鞋現在是高人氣的時髦配件。

美國IPO市場近來展現脫離深度低迷的跡象。餐飲連鎖集團卡瓦（Cava）上月IPO募資3.66億美元、超額完成目標後，股價已飆漲78%。